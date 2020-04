Covid-19: Totalitārajā Turkmenistānā nedrīkst pat pieminēt vārdu 'koronavīruss'

Laikā, kad pasaulē cīnās pret jaunā koronavīrusa pandēmiju un tā izraisīto slimību Covid-19, totalitārā Turkmenistāna nav ziņojusi par nevienu inficēšanās gadījumu savā teritorijā, turklāt tagad pats vārds "koronavīruss" nedrīkst pat nekur parādīties, ziņo "Radio Brīvā Eiropa" (RFE/RL).

RFE/RL korespondenti no Ašhabadas ziņo, ka drošības iestāžu darbinieki civilā apģērbā ātri vien aizved cilvēkus, kas publiskā vietā uzsāk sarunu par koronavīrusu.

Vārds "koronavīruss" vairs neparādās arī svaigi nodrukātās brošūrās par prevencijas pasākumiem pret slimību izplatību.

Vietās, kur vecajās brošūrās bija vārds "koronavīruss", tagad tas aizstāts ar vārdiem "slimība" vai "akūtas respiratorās slimības", skaidro medijs.

"Turkmēņu varasiestādes turas pie savas reputācijas, ieviešot šīs ekstrēmās metodes visas informācijas par koronavīrusu izskaušanai," komentē mediju brīvības grupas "Reportieri bez robežām" Austrumeiropas un Vidusāzijas nodaļas vadītāja Žanna Kaveljē.

Aizdomas un kritiku ir izraisījis informācijas trūkums par Covid-19 stāvokli valstī. Kamēr Turkmenistāna nav ziņojusi par nevienu gadījumu, desmitiem inficēto konstatēti kaimiņvalstīs Kazahstānā, Uzbekistānā un Afganistānā.

Savukārt Turkmenistānas dienvidu kaimiņvalsts Irāna līdz marta beigām ir ziņojusi par vairāk nekā 44 700 inficēšanās gadījumiem un gandrīz 3000 mirušo.

Jāpiebilst, ka Turkmenistānas valdība 20. martā bez jebkādiem paziņojumiem un paskaidrojumiem noslēdza galvaspilsētu Ašhabadu. Arī satiksme starp provincēm ir ierobežota – uz ceļiem izvietoti kontrolposteņi.

Iedzīvotāju bažas par iespējamo epidēmiju, kā arī pēkšņie pārvietošanās ierobežojumi ir izraisījuši pārtikas cenu celšanos.

Turkmenistānā valda Gurbanguli Berdimuhamedova diktatūra un personības kults.

Berdimuhamedovs sev par godu ir atklājis apzeltītu pieminekli, ir sarakstījis vismaz 37 grāmatas un izkārtojis sev iespēju valdīt līdz mūža galam.

Prezidents esot gan medicīnas un ekonomikas doktors, gan akadēmiķis un ģenerālis. Turkmenistānas medijos viņš zināms arī kā labs autosportists, dziedātājs, dīdžejs un zirgu speciālists.

Tāpat līderis pieprotot "vīru lietas" un ir pamācījis drošībniekus nažu mešanā un demonstrējis, kā pareizi jārīkojas ar ieročiem.

Pēc izglītības zobārsts un bijušas premjera vietnieks Berdimuhamedovs par valsts galvu kļuva pēc Turkmenistānas pirmā prezidenta Saparmurata Nijazova (saukts arī par visu turkmēņu tēvu Turkmenbaši) nāves 2006. gada decembrī. Tieši Berdimuhamedovs vadīja Nijazova bēru komisiju, ko novērotāji atzīst par svarīgu signālu.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 150 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 860 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 142 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 42 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 12 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 178 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.