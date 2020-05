Covid-19: Turkmenistānā joprojām neviena gadījuma, bet PVO delegācija valstī nav ielaista

Laikā, kad pasaulē jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 atklāta vairāk nekā 3,9 miljoniem cilvēku, viena no retajām valstīm, kas turpina apgalvot, ka tajā nav neviena paša inficētā, ir noslēgtā Turkmenistāna.

Līdz aprīļa beigām to pašu apgalvoja vēl viena Vidusāzijas valsts Tadžikistāna. Taču pirms Pasaules Veselības organizācijas (PVO) speciālistu vizītes Dušanbe nāca klajā ar paziņojumu par pirmajiem 15 Covid-19 pacientiem.

Nākamo dažu dienu laikā to skaits strauji pieauga un piektdien sasniedza 461. 12 personas mirušas. Pirms tam valstī bija aizdomīgi saslimšanas un nāves gadījumi, ko varasiestādes parasti izskaidroja ar "pneimoniju".

Pēc Tadžikistānas apmeklējuma PVO delegācijas tālākais komandējuma maršruts bija Turkmenistāna, taču Ašgabata atlika plānoto delegācijas ielaišanu valstī, un nav zināms, vai, kad un vai vispār tiks atļauts, raksta "Radio Brīvā Eiropa" (RFE/RL).

Laikā, kad pasaulē no Covid-19 ir miris vairāk nekā 271 tūkstotis cilvēku, un saslimšana reģistrēta visās Turkmenistānas kaimiņvalstīs, Ašgabatas apgalvojumi, ka valsts ir brīvā no jaunā koronavīrusa, šķiet neticami.

Uzbekistānā uz 8. maiju ir zināmi vairāk nekā 2320 inficēšanās gadījumi un 10 mirušie, Kazahstānā vairāk nekā 4790 gadījumi, no kuriem 31 letāls, liecina "Worldometers" dati. Dienvidu kaimiņiem Irānā un Afganistānā ir vairāk nekā 104 tūkstoši un attiecīgi 3563 inficēšanās gadījumu.

Arī no Turkmenistānas jau februārī sāka pienākt ziņas, ka netipiski daudz cilvēku mirst no "pneimonijas". Turkmenistānā jau tad tika izveidotas karantīnas zonas pilsoņiem, kas atgriežas no ārzemēm, skaidro RFE/RL.

23. aprīlī PVO paziņoja, ka Ašgabata ir laipni piekritusi organizācijas delegācijas vīzītei, kam jānotiek tuvākajās dienās. RFE/RL turkmēņu dienests ziņoja, ka pēc šī paziņojuma valstī sākta cilvēku pārvietošana prom no atbraucējiem paredzētajām karantīnas nometnēm.

27. aprīlī Lebapas provinci, kur izveidotas karantīnas nometnes, piemeklējusi spēcīga vētra, kas nodarījusi smagus postījumus. Turkmenistānas valdība un oficiālie mediji šo notikumu pat nepieminēja. Cilvēktiesību aizsardzības organizācija "Human Rights Watch" 4. maijā paziņojumā vērsa uzmanību uz to, ka nedēļu pēc vētras par to joprojām nav ziņots valsts medijos, bet policija aizturot cilvēkus, kas ar mobilajiem telefoniem filmējuši un sociālajos tīklos publicējuši kadrus ar postījumiem.

RFE/RL spekulē, ka Turkmenistāna būtu bijusi gatava aizvest PVO delegāciju uz īpaši sagatavotām karantīnas nometnēm, taču tad neizdotos noslēpt valsts medijos noklusētās un desmitiem dzīvību laupījušās vētras postījumus.

Iespējams, ka PVO delegācija saņems atļauju ierasties, kad būs novērsti dabas stihijas radītie zaudejumi, pieļauj RFE/RL.