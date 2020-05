Pēc jaunu inficēšanās gadījumu konstatēšanas Uhaņas varasiestādes plāno veikt Covid-19 testus visiem 11 miljoniem pilsētas iedzīvotāju, otrdien ziņo Ķīnas mediji.

Pilsētas rajonu varasiestādēm uzdots izstrādāt plānus Covid-19 testu veikšanai visiem iedzīvotājiem to jurisdikcijā. Uhaņā, kur decembrī sākās koronavīrusa pandēmija, svētdien un pirmdien tika ziņots par sešiem jauniem inficēšanās gadījumiem. Tie ir pirmie saslimšanas gadījumi, kopš Uhaņa 8.aprīlī tika atvērta pēc 76 dienu ilga stingra karantīnas režīma.

Ķīnai lielā mērā izdevies pakļaut kontrolei jaunā koronavīrua izplatību, taču tā bažījas par iespējamo otro vilni, kas var apdraudēt tās centienus atjaunot ekonomiku. Pēdējo nedēļu laikā jaunais koronavīruss ir uzliesmojis Dzjiliņas un Heilundzjanas provincēs, kas robežojas ar Krieviju.

Ķīnā inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta kopumā 82 919 cilvēkiem, no kuriem 4633 cilvēki miruši no šī vīrusa izraisītās slimības Covid-19. Tostarp Uhaņā no Covid-19 miruši 3869 cilvēki.