'Covid-19': Ukrainā ieviesta kriminālatbildība par karantīnas neievērošanu

Ukrainas Augstāka rada apstiprinājusi virkni pasākumu "Covid-19" izplatības ierobežošanai, tostarp nosakot administratīvu un kriminālu atbildību par karantīnas režīma pārkāpšanu, ziņo "Currenttime".

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Patvaļīga karantīnas vietas atstāšana personai var izmaksāt no 17 tūkstošiem līdz 32 tūkstošiem grivnu (575 līdz 1082 eiro) soda naudā vai brīvības atņemšanu no sešiem mēnešiem līdz pat trim gadiem.

"Tās pašas darbības, ja novedušas pie cilvēku nāves vai citām smagām sekām, soda ar brīvības atņemšanu no pieciem līdz astoņiem gadiem," paskaidroja Ukrainas iekšlietu ministra vietnieks Antons Geraščenko.

Tāpat parlaments norīkojis valdību nodrošināt 200% piemaksu pie algas mediķiem, kas iesaistīti "Covid-19" ierobežošanas pasākumos.

Ukraina otrdien "Covid-19" dēļ slēdza savas robežas ārzemniekiem.

No 18. marta Ukrainā tiek pārtraukti iekšzemes pasažieru pārvadājumi ar vilcieniem, lidmašīnām un autobusiem. Tāpat darbu pārtrauc Kijevas metro, bet pārējais pilsētu sabiedriskas transports turpina darboties ar ierobežojumiem – salonā vienlaicīgi drīkst atrasties līdz 10 pasažieriem.

Darbību pārtraukušas kafejnīcas, restorāni, tirdzniecības un izklaides centri, kultūras iestādes. Aizliegti visi masu pasākumi ar vairāk nekā 10 cilvēku piedalīšanos.

Ukrainā līdz šim konstatēti 14 inficēšanās gadījumi, un divi cilvēki miruši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 199 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 7990 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.