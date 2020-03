Covid-19: Ukrainā skandāls par VIP palātām Kijevas slimnīcās

Ukrainā žurnālisti publicējuši dokumentu, kas atklāj Kijevas vietvaras rīkojumu pilsētas slimnīcās ierīkot īpašas VIP palātas, kurām jābūt tonētiem logu stikliem un ar atsevišķām mediķu brigādēm, vēsta "Currenttime".

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Tas notiek laikā, kad Ukrainas mediķi sūdzas par medicīnas masku un cimdu trūkumu, turklāt daudzas slimnīcas ārpus galvaspilsētas ir bēdīgā stāvoklī.

Par labāko Kijevā tiek uzskatīta Aleksandra slimnīca pilsētas centrā. Tajā jau tagad ārstējas ar Covid-19 saslimušais deputāts Sergejs Šahovs un citi jaunā koronavīrusa slimnieki. Pacientus te izvieto atsevišķās svaigi izremontētās palātās ar visu nepieciešamo aprīkojumu, raksturo medijs.

Taču saskaņā ar žurnālistu rīcībā nonākušo dokumentu, vairākām Kijevas slimnīcām, tostarp Aleksandra, ir jāsagatavo īpašas palātas VIP pacientiem, kurus pavada valsts apsardze.

Šīm palātām jābūt izolētām no citām telpām, ar ērtām komunikācijām ar operāciju bloku. To platībai jābūt vismaz 13 kvadrātmetriem, logiem tonētiem, atsevišķam medmāsu postenim, medikamentu rezervēm un jābūt atsevišķai neatliekamās palīdzības brigādei.

Ziņa par šādu palātu izveidi jau izpelnījusies nosodījumu. "Tādu palātu izveide ir ļoti slikts signāls, ka mēs atkal cenšamies šķirot un kādu padarīt īpašu. Agrāk šie īpašie ļaudis sēdās lidmašīnās uz lidoja saņemt palīdzību uz ārzemēm. Tagad viņiem tādas iespējas nav, tāpēc veido atsevišķas palātas," komentē Ukrainas Veselības ministrijas bijusī Stratēģiskās plānošanas direktorāta vadītāja Irina Litovčenko.

Aleksandra slimnīca jau tā ir viena no labākajām valstī, uzskata Litovčenko. Savukārt tālāk no galvaspilsētas reģionos cilvēki pat atsakās no hospitalizācijas bēdīgo apstākļu dēļ ārstniecības iestādēs, norāda medijs.

Turklāt mediķi stāsta, ka reģionu slimnīcas Covid-19 krīzei nav gatavas. Jau tagad nepietiekot ne medikamentu, ne aprīkojuma, ne masku, ne cimdu. Ar šīm lietām slimnīcām izlīdz brīvprātīgie.

Kijevas mērs Vitālijs Kļičko uz žurnālistu jautājumu par VIP palātām norādīja, ka rīkojums pilsētas vadībai tādas iekārtot nācis no Ukrainas Prezidenta lietu valsts pārvaldes.

Turklāt runa esot tikai par palātām pašām augstākajām amatpersonām – prezidentam, parlamenta spīkeram un premjerministram. Šo amatpersonu saslimšanas gadījumā ir jānodrošina īpaši apstākļi, un tāda kārtība pastāv ne tikai Ukrainā, viņš uzver.

Taču žurnālistu publicētais dokuments liecina, ka rīkojums ierīkot VIP palātas dots 17 Kijevas slimnīcām, tostarp arī bērnu.

Pēc šo ziņu nākšanas gaismā Kļičko 26. martā novadīja ekskursiju pa Aleksandra slimnīcu, kur žurnālistus parasti nelaiž, un rādīja, ka speciālas palātas tur nav. Viņš arī lūdza prezidentu Volodimiru Zelenski rīkojumu par palātu izveidi atcelt.

Vēlāk Zelenskis videouzrunā paziņoja, ka ir premjeram uzdevis atsaukt visus rīkojumus par VIP palātu izvedi augstām valsts amatpersonām, skaidro "Currenttime".

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 540 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 85 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 24 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 8200 Itālijā.

Vairāk nekā 120 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.