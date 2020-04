Covid-19: Uz ASV piegādātais Krievijas sūtījums patiesībā ir pirkums

Medikamenti un medicīniskais aprīkojums, ko trešdien Krievijas militārā kravas lidmašīnā nogādāja Ņujorkā, ir ASV varasiestāžu iepirkums, nevis humānā palīdzība, liecina ASV Valsts departamenta paziņojums. Krievijas Ārlietu ministrija savukārt precizē, ka pirkums ir puse kravas, bet otru pusi Maskava ASV uzdāvinājusi.

Arī ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo tviterī raksta, ka ASV ir iepirkusi ļoti nepieciešamos aizsardzības līdzekļus no Krievijas.

We have to work together to defeat #COVID19. This is why the U.S. agreed to purchase urgently needed personal protective equipment from #Russia to help #FEMA respond in New York City. This is a time to work together to overcome a common enemy that threatens the lives of all. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 1, 2020



Savukārt Krievijas Ārlietu ministrija apgalvo, ka ASV samaksājušas tikai par pusi piegādāto preču, bet otra puse ir Krievijas ziedojums, vēsta raidsabiedrība BBC.

"Pēc 30. martā notikušās prezidentu Donalda Trampa un Vladimira Putina telefonsarunas ASV piekrita no Krievijas iegādāties nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu, tostarp plaušu mākslīgās ventilācijas aparātus," skaidro Valsts departamenta pārstāve Morgana Ortega.

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" Ortega norāda, ka iepirkti arī individuālie aizsardzības līdzekļi. Preses paziņojumā nav atklāta ne darījuma summa, ne apjomi.

Pirms divām dienām Tramps paziņoja, ka telefona sarunas laikā ar Putinu ir panākta vienošanās par medicīniskā aprīkojuma piegādi. Krievijas valsts mediji šo kravu nosauca par "humāno palīdzību", kā to nodēvējis arī Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.

The U.S. is committed to the global fight against #COVID19 and we are cooperating closely with many countries to ensure we have the supplies we need in this fight. The purchase of personal protection equipment and ventilators from #Russia will help shore up supplies in New York. pic.twitter.com/GUqgHS7iiE — Morgan Ortagus (@statedeptspox) April 1, 2020

"Uz smagās epidemioloģiskās situācijas fona Amerikā Krievijas puse piedāvāja palīdzību medicīniskās tehnikas un aizsardzības līdzekļu formā," Peskovu citē aģentūra TASS, tālāk turpinot, ka Tramps "ar atzinību pieņēma šo humānā rakstura palīdzību".

Jau ziņots, ka Krievija uz ASV otrdienas vakarā izsūtīja lidmašīnu ar medicīniskā aprīkojuma kravu, ko portāls "The Guardian", atsaucoties uz Krievijas mediju un amatpersonu teikto, nodēvēja par humāno palīdzību.

Krievijas valsts mediju ziņojumos nebija teikts nekas, ka nosūtītos materiālus ASV ir nopirkušas.

Piedāvājot palīdzību, Putins rēķinās ar to, ka arī ASV palīdzēs Krievijai, kad amerikāņu medicīniskā aprīkojuma ražošana uzņems apgriezienus, aģentūrā TASS uzsvēra Peskovs.

Jāatzīmē, ka maskas un medicīniskais aprīkojums pietrūkstot pašā Krievijā. Oficiālie dati liecina, ka Krievijā līdz šim zināmi 3548 Covid-19 gadījumi un 30 cilvēki miruši.

Savukārt ASV ir vairāk nekā 215 tūkstoši inficēto un 5113 no slimības mirušo.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmijas līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 950 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 215 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 48 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 13 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 202 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.