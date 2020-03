'Covid-19': Uz Polijas robežām pat diennakti ilgas rindas

Pie Polijas robežām veidojas līdz 50 kilometrus garas rindas, kurās nākas gaidīt pat 24 stundas, ziņo BBC Varšavas korespondents.

Polijā "Covid-19" dēļ ir aizliegts iebraukt ārzemniekiem, bet mājās pārbraukušajiem poļiem 14 dienas jāpavada karantīnā. Robežsargi aizsargtērpos pārbauda ikviena robežas šķērsotāja temperatūru.

Tūkstošiem ārzemnieku, pārsvarā ukraiņu viesstrādnieki, dodas mājās, savukārt tūkstošiem poļu mēģina atgriezties.

Rindas uz robežām palielina arī kravas auto. Lai gan preču plūsmai robežas nav slēgtas, varasiestādes nav izveidojušas atsevišķas rindas fūrēm, tāpēc visi stāv vienā rindā, apraksta BBC.

Iebraucot no Vācijas puses, cilvēki rindā pavada 16 stundas, bet kravas auto šoferi pat 30 stundas, liecina Polijas robežsardzes informācija.

Pavadot ilgās stundas rindā, daudziem nav pārtika, ūdens un pieejas tualetēm, norāda BBC.

Polijā līdz šim konstatēti 246 "Covid-19" gadījumi, pieci cilvēki no slimības miruši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 199 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 7990 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.