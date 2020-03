Covid-19: Vācijas slimnīcas sāk uzņemt saslimušos no Itālijas

Vācijas slimnīcas, kurām kapacitāte to atļauj, otrdien sāka uzņemt pirmos Covid-19 pacientus no pandēmijas smagi skartās Itālijas, vēsta aģentūra "Reuters".

Pirmie seši Itālijas pacienti otrdienas rītā nogādāti ar lidmašīnu uz Leipcigas lidostu. Vēl desmit pacientus Vācija grasās uzņemt tuvākajās dienās.

Itālijā zināmais inficēto skaits pārsniedz 69 tūkstošus, bet vairāk nekā 6800 cilvēki ir miruši. Valsts veselības aprūpes sistēma ir pārslogota un mirstības rādītāji apsteidz jebkuru citu valsti.

Vācija ir pirmā valsts, kas uzņem Itālijas pacientus. Mediķi šādā veidā ne tikai palīdz Itālijai, bet arī gūst pieredzi gadījumam, ja arī Vācijā strauji pieaugs smago slimības gadījumus skaits.

Līdz šim Vācijā ir reģistrēti gandrīz 33 tūkstoši Covid-19 gadījumi un 159 mirušie.

Vācija šo laiku izmanto veselības aprūpes sistēmas stiprināšanai un kapacitātes paaugstināšanai. Valdība slimnīcām piedāvā lielas subsīdijas, lai dubultotu kapacitāti, kas pašreiz ir 28 tūkstoši gultasvietu.

Vācija otrdien uzņēmusi Covid-19 pacientus arī no Francijas.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 422 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 81 tūkstotis Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 18 900 cilvēki, no tiem vairāk nekā 6800 Itālijā.

Vairāk nekā 109 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.