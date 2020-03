'Covid-19': 'YouTube' samazina video kvalitāti Eiropā

Video krātuve "YouTube" piektdien paziņojusi, ka samazinās straumēšanas kvalitāti Eiropas Savienībā (ES) un Lielbritānijā, lai novērstu interneta traucējumus laikā, kad tūkstošiem cilvēku strādā no mājām.

Tīmekļa gigantam "Google" piederošajā platformā ierobežojumi būs spēkā 30 dienas, ziņo raidsabiedrība CNN.

"Mēs turpināsim strādāt ar dalībvalstu valdībām un tīklu operatoriem, lai minimizētu sistēmu stresu, tai pat laikā nodrošinot labu lietotāju pieredzi," teikts "Google" paziņojumā.

ES iekšējā tirgus komisārs Terijs Bretons iepriekš aicināja straumēšanas platformas samazināt video kvalitāti, la novērstu internet pārslodzi laikā, kad ļoti daudz cilvēku paliek mājās. Ceturtdien par straumēšanas kvalitātes samazināšanu paziņoja "Netflix".

"Covid-19" uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 246 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 10 000 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3400 Itālijā.

Vairāk nekā 88 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.