Covid-19: Ziemeļkoreja apgalvo, ka valstī nav neviena slimnieka

Totalitārās Ziemeļkorejas valdība apgalvo, ka valstī joprojām nav neviena paša inficēšanās gadījuma ar jauno koronavīrusu, vēsta raidsabiedrība BBC.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Noslēgtā valsts savu veiksmi skaidro ar ārējo robežu noslēgšanu un piesardzības pasākumiem. Skeptiķi gan apšauba, ka ir iespējams pasargāties no vīrusa, kad visā pasaulē ir zināmi vairāk nekā miljons Covid-19 gadījumu.

"Neviena pati persona mūsu valstī līdz šim nav inficēta ar jauno koronavīrusu," aģentūrai AFP piektdien paziņoja Ziemeļkorejas Centrālā ārkārtas dienesta Epidēmijas ierobežošanas štāba vadītājs Paks Mjongsu.

Paks skaidro, ka Ziemeļkoreja ir veikusi preventīvus un zinātniskus pasākumus, tostarp pārbaudes un karantīnu visiem, kas iebrauc valstī. Tāpat tiekot dezinficētas visas preces un ir slēgtas robežas, gaisa un jūras satiksme.

"Es jums varu pateikt, ka, balstoties uz mūsu izlūkošanas datiem, šis apgalvojums ir neiespējams," Phenjanas teikto noraida ASV spēku Dienvidkorejā komandieris ģenerālis Roberts Abrams.

Viņš gan nevarēja nosaukt aplēses, cik saslimšanas gadījumi varētu būt Ziemeļkorejā, ziņo CNN.

Tam, ka Covid-19 totalitārajā valstī nevar nebūt, sliecas piekrist arī Ziemeļkorejas vērotāju vietnes "NK News" galvenais redaktors Olivers Hothams. Būtu neiespējami novērst slimības izplatīšanos, ņemot vērā pārrobežu tirdzniecību un sadarbību ar Ķīnu, viņš skaidro.

Taču tāpat ir maz ticams, ka Ziemeļkorejā varētu būt notikusi plaša Covid-19 epidēmija, viņš atzīmē. "Viņi patiešām agri sāka piesardzības pasākumus. Ir iespējams, ka viņi novērsa plašu uzliesmojumu," stāsta Hothams.

Ziemeļkoreja jau janvāra beigās slēdza robežas un simtiem ārzemniekus ievietoja karantīnā. Tajā laikā Ķīnā inficēšanās skaits strauji auga. "NK News" lēš, ka aptuveni 10 tūkstoši pilsoņu Ziemeļkorejā izolēti un ap 500 joprojām atrodas karantīnā.

Arī Ziemeļkorejas medijos tiek ziņots par piesardzības pasākumiem vīrusa izplatības nepieļaušanai.

Jau vēstījām, ka arī Turkmenistāna nav ziņojusi par nevienu Covid-19 slimnieku. Atšķirībā no Ziemeļkorejas, kur cilvēki tiek informēti, ka pasaulē ir tāda slimība, no kuras jāuzmanās, Turkmenistānā nesot pat atļauts pieminēt vārdu "koronavīruss".

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmijas līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā miljons inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 245 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 53 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 13 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 213 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.