'Daesh' Afganistānā nākamgad varētu būt kapacitāte uzbrukt ASV, pieļauj Pentagons

ASV izlūkdienesti pieļāvuši, ka teroristiskā grupējuma "Daesh" Afganistānas atzars varētu būt spējīgs uzbrukt Savienotajām Valstīm jau sešu mēnešu laikā, un tam ir nodoms to darīt, Kongresam sacīja augsta Pentagona amatpersona.

"Izlūkdienesti pašlaik lēš, ka gan "ISIS-K ["Daesh" Afganistānas atzars], gan "Al Qaeda" ir nolūks veikt ārējās operācijas, tostarp pret ASV, taču nevienai no tām pašlaik nav spēju to darīt. Mēs varētu redzēt, ka "ISIS-K" radīs šīs spējas sešu līdz 12 mēnešu laikā,” portāls "The Guardian" citē Kolinu Kālu - ASV aizsardzības sekretāra vietnieku politikas jautājumos.

Liecībā Senāta Bruņoto dienestu komitejai Kāls sacīja, ka joprojām nav skaidrs, vai grupējums "Taliban", kas pārņēma varu Afganistānā augustā, spēj efektīvi cīnīties pret "Daesh". ASV cīnījās pret "Taliban", kā arī pret tādiem grupējumiem kā "Daesh" un "Al Qaeda". Vašingtona šogad noslēdza 20 gadus ilgušo militāro operāciju Afganistānā.

Amatpersonas izteikumi ir kārtējais atgādinājums tam, ka Afganistānā joprojām koncentrējas virkne aktoru, kas rada potenciālus draudus ASV nacionālajai drošībai. Septembra sākumā ASV aizsardzības sekretārs Loids Ostins pieļāva, ka Afganistānā no jauna varētu mēģināt nostiprināties teroristiskais grupējums "Al Qaeda".