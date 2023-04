Dalailamam nācies atvainoties par aicinājumu zēnam 'sūkt viņa mēli'

Sašutumu Indijā izraisījis Tibetas garīgā līdera Dalailamas mudinājums kādam sasveicināties pienākušam zēnam "sūkt viņa mēli".

Dalailamas pārstāvji netieši norādījuši, ka tas bijis joks, kādi garīgajam līderim esot raksturīgi, taču vienlaikus atvainojušies par incidentu. Tibetā mēles izbāšana ir sens sasveicināšanās veids.

Tiešsaistē klīstošajā video redzams, ka zēns pienāk pie 87 gadus vecā vīra un vēlas viņu apskaut. Pēc tam Dalailama viņu noskūpstīja uz lūpām, kā arī pateica "iesūc manu mēli". Nākamajā brīdī garīgais līderis redzams izbāzis mēli, bet zēns – šķietami cenšoties no viņa atliekties tālāk.

#DalaiLama is trending for all the wrong reasons. He was kissing an Indian boy n the lips at a Buddhist event, ticks out his tongue and even tells the boy "suck my tongue". Sticking out tongue might be a greeting in Tibet, but globally , this is offensivepic.twitter.com/EVmoV2ojE6