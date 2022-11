Dalasā aviošovā saduras divas Otrā pasaules kara laika lidmašīnas

Divu Otrā pasaules laika lidmašīnu sadursmē gaisā Dalasas aviošovā gājuši bojā seši cilvēki, svētdien paziņoja amatpersonas.

Vietējie tiesas mediķi apstiprinājuši, ka sestdien notikušajā avārijā dzīvību zaudējuši seši cilvēki, paziņoja Dalasas apgabala prokurors Klejs Dženkinss, piebilstot, ka turpinās bojāgājušo atpazīšana.

Lidmašīnas "Boeing B-17 Flying Fortress" un "Bell P-63 Kingcobra" sadūrās gaisā aviošovā, kas tika rīkots par godu ASV Veterānu dienai, paziņoja Federālā aviācijas pārvalde.

Terrible situation. Two planes collide during an Air Show at Dallas Executive Airport 😳😔👀 pic.twitter.com/thokohgJzw