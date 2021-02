Dānijā par klepošanu uz policistiem piespriež cietumsodu

Dānijas tiesa ceturtdien piesprieda četrus mēnešus cietumā vīrietim, kas divu policistu virzienā bija klepojis un saucis "korona, korona", pavēstīja tiesas pārstāvji.

Apsūdzētā uzvedība uzskatāma par "krimināliem vardarbības draudiem", norādīja Augstākā tiesa.

Incidents notika martā Orhūsā, kad policija apturēja automašīnu, kurā tiesājamais bija pasažieris. 20 gadu slieksni pārsniegušais vīrietis liecināja, ka bijis piedzēries, bet ka nav bijis inficēts ar koronavīrusu. Savu uzvedību viņš daļēji skaidroja ar dzērumu. Kā norādīja apsūdzētais, todien viņš svinējis savu dzimšanas dienu.

Apsūdzētais atradies pusmetra attālumā no policistiem. Vienam no likumsargiem viņš klepojis sejas, bet otram ķermeņa augšējās daļas virzienā. Vīrietis Orhūsas apgabaltiesā tika attaisnots saistībā ar apsūdzībām par klepošanu, bet viņam tika piespriests mēnesis cietumā par bēgšanu no policistiem. Pēc dažam dienām viņš pats pieteicās varasiestādēm.

Izskatot apelāciju, Rietumu Augstākā tiesa viņam piesprieda trīs mēnešus cietumā. Gan apsūdzētais, gan apsūdzības uzturētāji spriedumu pārsūdzēja. Apsūdzētais vēlējās attaisnojošu spriedumu, bet apsūdzības puse - bargāku sodu.