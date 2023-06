Dānija varētu paātrināt F-16 nodošanu Ukrainai; Vācija nav gatava sūtīt spārnotās raķetes

Dānija vēlas izņemt no ekspluatācijas savus F-16 iznīcinātājus divus gadus agrāk, nekā plānots, tādējādi, iespējams, bruģējot ceļu F-16 nodošanai Ukrainai. Savukārt Vācija joprojām nav gatava sūtīt tālas darbības rādiusa spārnotās raķetes uz Ukrainu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dānija apsver ziedojumu Ukrainai

Dānijas Gaisa spēku lidmašīnas paredzēts izņemt no ekspluatācijas jau 2025.gadā, nevis 2027.gadā, kā bija plānots iepriekš, ziņoja Dānijas radiostacija DR. Dānijas aizsardzības ministrs Troels Lunds Poulsens radio sacīja, ka šis solis pietuvinās iznīcinātāju ziedošanu Ukrainai.

Dānijas Aizsardzības ministrija ziņu aģentūrai DPA apstiprināja, ka F-16 tiks pakāpeniski izņemti no ekspluatācijas, jo tiks aizvietoti ar iznīcinātājiem F-35, kurus varēs izmantot ātrāk, nekā plānots.

Dānija, sadarbojoties ar Nīderlandi, vēlas apmācīt Ukrainas pilotus F-16 izmantošanā gaisa spēku bāzē netālu no Vācijas un Dānijas robežas. Saskaņā ar Dānijas aizsardzības ministra sacīto mācības ilgs no sešiem līdz astoņiem mēnešiem. Tādējādi iespējamā iznīcinātāju dāvināšana Ukrainai varētu nobūtu ne agrāk kā 2024.gadā. Tomēr lēmums par to varētu tikt pieņemts arī pirms tam, intervijā DR sacīja Poulsens.

Dānijai ir 43 iznīcinātāji "F-16 Fighting Falcon", no kuriem aptuveni 30 joprojām tiek izmantoti, vēstīja DR. No 2023.gada rudens līdz 2025.gada beigām tie tiks nomainītas ar modernākajiem iznīcinātājiem "F-35A Joint Strike Fighters".

Vācija saglabā piesardzīgu pozīciju

Pirmdien Viļņā Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss paziņoja, ka Vācija joprojām nav gatava sūtīt tālas darbības rādiusa spārnotās raķetes uz Ukrainu.

"Runājot par tālas darbības rādiusa ieročiem, es vēlētos vēlreiz skaidri pateikt, ka mēs joprojām ieņemam piesardzīgu pozīciju - tāpat kā mūsu ASV partneri, starp citu," sacīja Pistoriuss, kurš ieradās Viļņā, lai tiktos ar NATO līderiem. "Mūsu vērtējumā pašlaik nekas nav mainījies," viņš piebilda.

Ukraina maija beigās lūdza Vāciju piegādāt tai spārnotās raķetes "Taurus", bet Vācija joprojām piesardzīgi attiecas pret šādu raķešu piegādi, ar kurām no Ukrainas būtu iespējams trāpīt mērķiem Krievijas teritorijā. Raķetes "Taurus", ko Vācija ražo kopīgi ar Zviedriju, spēj trāpīt mērķiem 500 kilometru attālumā.