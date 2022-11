Dānijas parlamenta vēlēšanās uzvarējis kreisas bloks, nodrošinot līdzšinējās premjeres palikšanu pie varas

Dānijas parlamenta vēlēšanās uzvarējis kreiso spēku bloks, nodrošinot sociāldemokrātu līderes Metes Frederiksenas palikšanu pie varas grožiem, informē medijs BBC.

Kreiso partiju bloks ir ieguvis 90 deputātu mandātus. 87 no mandātiem iegūti Dānijas kontinentālajā daļā un vēl trīs tās autonomajās aizjūras teritorijās.

Rezultāts Frederiksenai ir radījis dilemmu. Premjerministre priekšvēlēšanu kampaņas laikā iestājās par plašu partiju koalīciju starp tradicionālajiem kreisajiem un labējiem, argumentējot, ka neparedzamu starptautisko notikumu laikmetā nepieciešama politiskā vienotība. Pati Frederiksena ir paziņojusi par atkāpšanos no amata un izteikusi vēlmi veidot plašāku koalīciju.

Mette Frederiksen has done it! For the first time since 2007 a Danish prime minister is RE-ELECTED.

