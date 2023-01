Daudzi eksperti Krievijas sabrukumu vērtē kā ticamu scenāriju, raksta FT

Gandrīz puse no 167 aptaujātiem starptautiskās politikas un ekonomikas ekspertiem atzinuši par ticamu scenāriju, ka tuvāko desmit gadu laikā Krievija var sadalīties atsevišķos neatkarīgos apgabalos vai kļūt par "neizdevušos valsti", kurā valsts institūcijas nefunkcionē, atsaucoties uz domnīcas "Atlantic Council" pētījumu, vēsta laikraksts "The Financial Times" (FT).

40% aptaujāto uzskata, ka politiskā krīze Krievijā var notikt revolūcijas, pilsoņu kara, vai valsts sadalīšanās rezultātā. Pesimistiskāki izrādījušies Eiropas eksperti, no kuriem Krievijas sabrukumu paredz 49%, pretstatā 36% starp amerikāņu analītiķiem.

14% respondentu pieļāva, ka tuvāko 10 gadu laikā Krievija varētu pielietot kodolieročus. 10% no tiem, kas paredzēja Krievijas valsts juridisku vai faktisku izzušanu tuvākās desmitgades laikā, saka, ka pēc aptuveni 10 nemierīgiem gadiem lielākā daļa kādreiz autokrātisko valstu parasti sāk iet pa demokrātijas ceļu.

Svarīgs faktors, prognozējot Krievijas nākotni, ir tās iebrukums Ukrainā un sekojošās ekonomiskās sankcijas, kas būtiski vājina valsti un var kļūt par "bumerangu" tās iekšējām problēmām, skaidro "Atlantic Council" prognožu direktora vietnieks Pīters Engelke.

Tāpat domnīcas aptaujātie eksperti runā par lielu iespējamību, ka Irānas iegūs kodolieročus un ka Ķīna uzbruks Taivānai.

ASV tuvākajos desmit gados saglabās līderību militārajā un tehnoloģiju jomā, bet politiskā un ekonomiskā hegemonija pakāpeniski samazināsies uz citu spēlētāju nostiprināšanās rēķina, uzskata eksperti.

1961. gadā NATO dibinātā domnīca "Atlantic Council" veic pētījumus par globālo politiku un ekonomiku. Krievijā šī domnīca kopš 2019. gada ir iekļauta nevēlamo organizāciju reģistrā.