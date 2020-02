'Delfi Itālijā': Koronavīruss 'Covid-19' raisa apjukumu un vieglu paniku

Itālijā, kur līdz šim fiksēts lielākais mirušo skaits Eiropā no koronavīrusa paveida "Covid-19", iedzīvotāji ir apjukuši un apkārt manāma lielāka rosība nekā ierasts un viegla panika, Itālijas ekonomiskajā galvaspilsētā Milānā novēroja portāls "Delfi".

Lielākos Milānas tirdzniecības centrus vakar slēdza agrāk nekā ierasts, bet šodien tajos durvis vēruši vien pārtikas veikali, kuru darbinieki (pārdevēji, apkopēji, krāvēji un citi) uzvilkuši sejas maskas un gumijas cimdus. Tāpat arī palielinājies to iedzīvotāju skaits ielās, kuri izvēlas valkāt sejas maskas.

Iepērkoties pārtikas veikalā, teju ikvienam pircējam iepirkuma ratos preces sakrautas ar kaudzi vai rokās ir pa diviem trim iepirkuma groziņiem, kas ir tikpat pilni. Visbiežāk iegādātās pārtikas preces ir tās, kas ātri nebojājas, kā arī dažādi tīrīšanas līdzekļi lielos daudzumos. Šķiet, cilvēki jau laikus gatavojas apstākļiem, kur nevienam uz ilgāku laiku nebūs atļauts iziet no mājas.

Savukārt mazie tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji, piemēram, avīžu kioski, frizētavas, zooveikali, maiznīcas un citi savu darba grafiku izvēlas paši. Vienu skatlogus rotā paziņojums, ka iestāde uz laiku slēgta sakarā ar koronavīrusa dēļ ieviestajiem drošības pasākumiem, bet citi savu darbību nav pārtraukuši un turpina apkalpot klientus.

Par izmaiņām Milānā, kuras izraisījušas koronavīrusa izplatība, netieši vēsta arī uz ielām sastaptie vecāki ar bērniem. Iepriekš dienas pirmajā pusē vairāk bija novērojami vecāki, kas pastaigājas ar bērniem ratiņos, bet nu tie ir kopā arī ar 6 līdz 14 gadus veciem bērniem. Uz ielām redzami arī jaunieši, kuri pastaigājas kopā ar saviem draugiem. Tas skaidrojams ar to, ka no šodienas visas izglītības iestādes uz nedēļu slēgtas. Slēgtas arī augstskolas, kas studentiem izsūtījušas ziņu par esošo situāciju un lēš – lekcijas varētu atsākties 2. martā jeb pēc nedēļas, taču pagaidām pārliecības par to nav.

Koronavīrusa paveids "Covid-19" Itālijā prasījis jau piecu cilvēku dzīvības. Tāpat Eiropas valstī fiksēti vairāk nekā 200 saslimšanas gadījumi ar vīrusu, raksta portāls "Sky News".