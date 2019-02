'Delfi' Katalonijā: 'Spānija nav PSRS; katalāņi nekad nepacels ieročus'

Katalonijas vienpusēji sarīkotais neatkarības referendums un tam sekojošā neatkarības deklarācija 2017. gadā beidzās ar Spānijas iejaukšanos, vietējās valdības atlaišanu un vēršanos pret neatkarības līderiem, taču daļa sabiedrības pārstāvju Barselonā joprojām uzskata, ka reģiona neatkarība no Spānijas ir sasniedzama, janvārī Katalonijā pārliecinājās portāls "Delfi".

Pēc Madrides aizliegtā referenduma sarīkošanas 2017. gada 1. oktobrī Katalonijas parlaments spēra nākamo soli, 27. oktobrī nobalsojot par Katalonijas Republikas pasludināšanu. Reālas neatkarības vietā gan sekoja Madrides tiešās pārvaldes ieviešana un katalāņu parlamenta, kā arī valdības atlaišana.

Jaunā paaudze nebaidās

No vienas puses, to var uzskatīt par neatkarības kustības neveiksmi, bet, no otras, – nonākšana līdz referendumam un deklarācijai ir kas tāds, kas vēl pirms 10 gadiem bija neiedomājams, janvārī Barselonā notikušā sarunā ar "Delfi" norāda politikas eksperts Klauss Nagels.

Jaunā katalāņu paaudze, kas nav piedzīvojusi diktatora Franko laikus, nebaidās – viņi nedomā, ka pa ielām var braukt tanki, neatkarības kustības pieņemšanās spēkā iemeslus šķetina Nagels.