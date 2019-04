'Delfi' no Strasbūras: Kravas auto šoferiem būs jāsēž zemāk, lemj EP

Auto ražotājiem nepilnu desmit gadu laikā ceļu satiksmes drošības uzlabošanai jāievieš aptuveni 30 automašīnu uzlabojumi, kuru vairums ir digitāli risinājumi, bet daļa pat radikāli mainīs nākotnes transportlīdzekļu izskatu, paredz ceturtdien Eiropas Parlamentā (EP) pieņemtie noteikumi. Tiesa, par to ieviešanu vēl jāvienojas arī dalībvalstu ministriem.

Jauno noteikumu ieviešanas iemesls ir baisā statistika. Eiropas Savienība (ES) ir autobraucējiem drošākā vide pasaulē, bet pat tas Eiropu neglābj no 25 000 nāves gadījumiem un ap 135 000 nopietni ievainoto satiksmes negadījumos. Līdz ar to drošības uzlabošanas plāns paredz dažus tehnoloģiski vienkāršākos jaunievedumus, piemēram, avārijas bremzēšanas un gudrās ātruma brīdināšanas sistēmas jaunajos auto par obligātām noteikt jau tuvāko trīs gadu laikā – līdz 2022. gada maijam.

"Šo noteikumu apstiprināšana [parlamentā] tikai kārtējo reizi norāda uz vienu no daudzajiem veidiem, kā ES glābj mūsu dzīvības," norāda to vadošā izstrādātāja no Polijas Roža Tuna.

Ekstras kļūs par standartu

"Šīs tehnoloģijas jau eksistē. Protams, autoražotāji vēlas, lai arī turpmāk viņi tās varēt pārdot atsevišķi kā papildus ekstru," situāciju "Delfi" skaidro noteikumu izstrādātāja. Viņa ir pārliecināta, ka jaunu auto ražošanas izmaksām un attiecīgi pārdošanas cenai šo noteikumu dēļ arī nevajadzētu pieaugt. Tuna norāda, ka jau līdz šim ar noteikumu palīdzību ieviesti dažādi atsevišķi auto drošības uzlabojumi, taču, ražojot automašīnas masveidā, to ieviešanas izmaksas faktiski nav jūtamas.

Neviena no kopumā 30 jaunajām prasībām nav paredzēta kādu autovadītāju funkciju aizstāšanai, viņa uzsver. "Jaunā sistēma neaizvietos šoferi, bet gan dos tam palīgu, kas balstīsies uz kartēm un ceļa apzīmējumu novērojumiem. Esmu redzējusi daudz viltus ziņu, kas biedē, ka Brisele vēlas ierobežot mašīnu ātrumu, bet tā nav patiesība. Gribu uzsvērt, ka šīs sistēma nebremzēs un nesamazinās ātrumu vai kā citādi ierobežos šoferu rīcību. Tās tikai nepārprotami norādīs, ka kaut kas nav kārtībā, piemēram, auto pārkāpj ātrumu," skaidro eiroparlamentāriete.

Turklāt gudrās sistēmas būs izslēdzamas, taču ikreiz, no jauna uzsākot braucienu, tās atkal ieslēgsies. "Tas ne tikai palielina drošību mums visiem, bet arī palīdz šoferim izvairīties no sodiem par ātruma pārkāpumiem," atzīmē Tuna.

Obligāti paredzēts ieviest arī ārkārtas bremzēšanu sistēmu automašīnās un vieglajos kravas auto. Deputāte uzsver, ka šī sistēma jau līdz šim obligāta bijusi jaunajām kravas automašīnām un autobusiem. Tāpat obligāta būs ārkārtas horizontālo ceļa zīmju – līniju – novērošanas sistēma.

Noteikumi paredz arī pasīvās drošības uzlabošanu, automašīnām prasot stingrākus triecienu testus. Savukārt riepu ražotājiem papildu jau esošajiem testiem būs jāveic stingrākas pārbaudes nolietotām riepām, ņemot vērā, ka riepu īpašības mainās jau drīz pēc to lietošanas uzsākšanas.

Viena no inovācijām, kuru ražotājiem pieprasīs ieviest jaunie noteikumi eiropiešu drošības uzlabošanai uz ceļiem, būs jauni, elastīgāki priekšējo logu stikli. Pieņemot, ka auto pasažieru sprādzēšanās ir pašsaprotama, galvenie ieguvēji no šāda jaunieveduma būs tie, kuriem auto uztrieksies.

Radikāli mainīsies kravas auto dizains

EP apstiprinātie noteikumi paredz, ka jau visai drīzā nākotnē – līdz 2025. gada novembrim – visiem jaunajiem kravas automašīnu un autobusu modeļiem dizainam būs jābūt tādam, lai tie pēc iespējas mazāk apdraudētu visneaizsargātākos satiksmes dalībniekus – gājējus, velosipēdistus, motociklistus un dažādu citu mazo elektrisko transportlīdzekļu, piemēram, skrejriteņu izmantotājus, kuri satiksmē redzami aizvien vairāk.

Līdz šim galvenais uzsvars bijis uz drošības risinājumiem, kas, uzlabojot materiālus un tehnoloģijas, paredzēja radīt pēc iespējas triecienu absorbējošākas transportlīdzekļu detaļas. Savukārt jaunie noteikumi, kā jau to rāda iepriekš minētās brīdinājumu sistēmas, koncentrējas uz sadursmju novēršanu. Viens no EP apstiprinātajiem ierosinājumiem paredz jauno kravas auto un autobusu modeļus veidot tādus, lai vadītāji arī savām acīm labāk saskatītu mazos satiksmes dalībniekus.

Tas nozīmē burtisku vadītāja krēsla novietošanu zemāk, logu stiklu palielināšanu ne tikai priekšā, bet arī sānos un līdz šim skatam nosegto punktu atsegšanu. Šīs pārmaiņas nozīmē ne tikai jaunu tehnoloģiju ieviešanu, bet radikālas kravas automašīnu un autobusu dizaina izmaiņas, atzīst Tuna, norādot, ka turpmāk dzinēji, visticamāk, atradīsies aiz, nevis zem vadītāja.

Ražotājiem izstrādāt jaunu auto ražošanas līnijas doti seši gadi laika, bet to automašīnu modeļu, kuri ir jau izstrādē vai tiek ražoti, pielāgošanai doti gandrīz desmit gadi – tas jāizdara līdz 2028 gada novembrim. Lai gan ziņotāja to nenorāda, ko līdzīgu līdz šim paveikusi "Tesla", izstrādājot kravas auto modeli "Semi" (titulbildē).

Jauno drošības prasību paredzētie ieviešanas termiņi

Jauniem modeļiem jāievieš līdz 2022. gada maijam, esošajiem – līdz 2024. gada maijam:

gudrā ātruma kontrole;

stingrāki frontālās sadursmes testi apvidus automašīnām;

stingrāki frontālās sadursmes testi vieglajām automašīnām;

stingrāki sānu sadursmes testi vieglajām automašīnām;

aklā punkta informācijas sistēma;

atpakaļgaitas drošības sistēma;

ārkārtas ceļu horizontālo apzīmējumu kontrole;

uzlabota ārkārtas bremzēšana kravas busiem;

riepu spiediena sensors kravas un pasažieru busiem;

riepu spiediena sensors kravas automašīnām un autobusiem;

kiberuzbrukumu aizsardzības sistēma;

ārkārtas stopsignāls;

alkohola lietošanas sensoram pakļauta auto vadības bloķēšana ;

brīdināšanas sistēma, konstatējot vadītāja nogurumu un neuzmanību;

datu ierakstītājs jeb auto "melnā kaste" vieglajiem auto;

vadītāja pieejamības kontrole pašbraucošajiem auto;

sistēma vadības pārņemšanai pašbraucošajiem auto;

sistēma auto stāvokļa un apkārtnes novērtēšanai pašbraucošajiem auto;

vairāku auto virknē braukšanas ("platooning") sistēma.

Jauniem modeļiem jāievieš līdz 2024. gada maijam, esošajiem – līdz 2026. gada maijam:



uzlabota sistēma konstatējot vadītāja novēršanos;

pastiprināti lietotu riepu testi;

uzlabota frontālā redzamība nelielajiem kravas auto un busiem;

pastiprināta vieglo un mazo kravas auto drošība attiecībā uz mazajiem satiksmes dalībniekiem;

uzlabota ārkārtas bremzēšanas sistēma, konstatējot iespējamo sadursmi ar mazajiem satiksmes dalībniekiem.

Jauniem modeļiem jāievieš līdz 2025. gada novembrim, esošajiem – līdz 2028. gada novembrim:



datu ierakstītājs jeb auto "melnā kaste" visu veidu kravas auto un autobusiem;

uzlabota redzamība kravas auto vadītājiem (paredz nepieciešamību izstrādāt jauna tipa kabīnes).

Jautāta par autoražotāju reakciju, Tuna "Delfi" norāda, ka diskusijas par to bijušas daudz. Lielākie iebildumi izskanējuši tieši par kravas automašīnu izstrādi ietekmējošajām prasībām, jo vairums citu prasīto izmaiņu vismaz tehnoloģiski jau pastāv un pārsvarā dārgākos modeļos pat ir ieviestas, bet kravas auto pārveide prasīs lielākas investīcijas.

"Tomēr man ir bijusi iespēja runāt ar vienu no autoražošanas uzņēmumu vadītājiem, kurš tiešā sarunā atzina, ka mēs šīs pārmaiņas darām pat pārāk vēlu. Viņš teica, ka drošības situācija ir jāuzlabo, jo kravas auto šoferi pēc dažādiem negadījumiem, kuros iesaistīti gājēji, motorolleri un velosipēdisti bieži pat beidz karjeru. Tās ir psiholoģiskas traumas. Šoferi jau sen vēlas braukt ar drošākiem auto," viņa atstāsta kāda autoražotāja teikto,"alkatība šeit nav noteicošais apstāklis."