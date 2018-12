'Delfi' no Strasbūras: pēc apšaudes pilsētas dzīve rit ierastajā ritmā

Trešdienas rīts pēc traģiskās apšaudes Strasbūrā ir auksts un pilsēta ir miglā tīta, taču dzīve rit ierasto ritmu, novēroja portāls "Delfi".

Pilsētas ielas ir mašīnu pilnas, kursē sabiedriskais transports un, jo tuvāk centram, jo vairāk ļaužu ir ielās.

Iela netālu no Klēbera laukuma, kur notika apšaude ir daļēji slēgta. To no abām pusēm apsargā bruņoti policisti.

Pilsētas centrā pa laikam braucam redzami policijas auto un motocikli.

Kā ziņots, apšaudē Francijas austrumu pilsētā Strasbūrā otrdien tika nogalināti trīs cilvēki, bet ievainoti 12 – no tiem seši guvuši nopietnus ievainojumus.

Francijas drošības dienestam zināmais apšaudes sarīkotājs patlaban aizvien ir meklēšanā un nav notverts. Francijas iekšlietu ministrs Kristofs Kastanērs medijiem sacījis, ka aizdomās turētais divreiz cīnījies ar policiju.

Jau ziņots, ka apšaude notika otrdienas, 11. decembra, vakarā netālu no Ziemassvētku tirdziņa , pie viena no centrālajiem laukumiem pilsētā. Par notikušo sākta izmeklēšana.

Apstiprinot, ka miruši trīs cilvēki, Francijas iekšlietu ministrs arī paziņojis, ka pastiprināta robežkontrole un aizdomās turēto personu meklē 350 drošības iestāžu darbinieki. Viņš arī piebilda, ka pastiprinās drošību visos Ziemassvētku tirdziņos.

Otrdienas vēlā vakarā, atsaucoties uz saviem avotiem policijā, laikraksts "Le Figaro" ziņoja, ka mirušo skaits palielinājies līdz četriem cilvēkiem, taču trešdienas rītā Francijas iekšlietu ministrs apstiprinājis, ka bojā gājuši trīs cilvēki.

BBC vēstī, ka 29 gadus vecais šāvējs, kurš bijis vietējais iedzīvotājs, ir identificēts un valsts drošības dienestiem jau iepriekš bijis zināms kā persona, kas rada iespējamus terorisma draudus. Atsaucoties uz Francijas televīzijas kanālu, BBC raksta, ka policija bija plānojusi vīrieti aizturēt saistībā ar laupīšanu, taču brīdī, kad likumsargi ieradušies viņa dzīvesvietā veikt kratīšanu, vīrietis jau bija aizbēdzis.

Kratīšanā aizdomās turētā dzīvesvietā policija atradusi granātas.