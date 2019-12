'Delfi' Parīzē: Krievija varētu apstrīdēt Pasaules Antidopinga aģentūras lēmumu

Krievijai Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) piemēroto bargo sodu – diskvalifikāciju no visām sporta sacensībām par pēdējos gados veiktajiem masveida dopinga pārkāpumiem, ir pamatotas tiesības apstrīdēt tiesā. Tā atzina Krievijas prezidents Vladimirs Putins, pirmdienas vakarā atbildot uz žurnālistu jautājumiem pēc Parīzē notikušajām Normandijas formāta sarunām par Austrumukrainas konflikta noregulēšanu.

Putins atzina, ka WADA lēmumu vēl analizēs speciālisti un to pārrunās, bet tas, kas virspusē redzams – nav pretenziju pret Krievijas Nacionālo olimpisko komiteju. "Bet, ja pret to nav pretenziju, tad valstij ir jāuzstājas zem nacionālā karoga. Tāda ir Olimpiskā harta," norādīja Putins.

Krievijas prezidents uzsvēra, ka šādā aspektā WADA lēmums ir pretrunā Olimpiskajai hartai, un ir pamats vērsties tiesā: "Kas ir pats galvenais, un tam, manuprāt, (kā tas iegājies jau no Romiešu tiesību laikiem – to droši var izmest) – jebkuram sodam ir jābūt individuālam, izejot no tā, kādu nodarījumu paveikusi tā vai cita persona. Sods nedrīkst būt kolektīva rakstura un attiekties uz cilvēkiem, kuriem ar konkrētiem nodarījumiem nav nekāda sakara"

Putins norādīja, ka, viņaprāt, to visi saprotot. "Es domāju arī WADA speciālisti to saprot. Bet, ja kāds no viņiem lemj par kolektīviem sodiem, tad ir pamats pieņemt, ka šis lēmums tapis, nevis rūpējoties par pasaules sporta "tīrību", bet gan ir politiska rakstura apsvērumi – kam nav nekāda sakara ar olimpisko kustību un sporta interesēm," žurnālistiem norādīja Krievijas prezidents.

"Delfi" jau vēstīja, ka WADA izpildkomitejas sēdē Lozannā lēmums par Krievijas diskvalifikāciju pieņemts vienbalsīgi. Tādējādi Krievijas sportisti ar savas valsts karogu un komandu nedrīkstēs startēt 2020. gada Tokijas olimpiskajās spēlēs, kā arī 2022. gada Pasaules kausā futbolā. Ja lēmums netiks pārskatīts tuvākajos gados, tad Krievija kā vienota komanda nedrīkstēs piedalīties arī 2022. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā. Visās lielākajās sporta sacensībās arī netiks atskaņota Krievijas himna par godu šīs valsts sportistiem.

"Krievijas dopinga lieta pārāk ilgā laika periodā ir kaitējusi tīram sportam. Tā kā Krievijas iestādes acīmredzami pārkāpa RUSADA atjaunošanas nosacījumus, ko WADA izpildkomiteja apstiprināja 2018. gada septembrī, tad bija jādod stingra atbilde. Tieši tas šodien ir izdarīts. Krievijai bija iespēja sakārtot savu māju un atkal pievienoties globālajai antidopinga kopienai savu sportistu un sporta integritātes labā, bet tā vietā tā izvēlējās turpināt savu maldināšanas un noliegšanas politiku. Tāpēc WADA izpildkomiteja ir reaģējusi pēc iespējas stingrāk, vienlaikus aizsargājot to krievu sportistu, kuri var pierādīt, ka nav iesaistīti un nav guvuši labumus no šīm krāpniecībām, tiesības," WADA paziņojumā uzsver organizācijas prezidents sers Kregs Rīdijs.