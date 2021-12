'Delfi Plus' 2021 ārzemēs: lidmašīnas nosēdināšana, talibu ofensīva un 'Bellingcat' izmeklētājs

Būtiska Krievijas karaspēka koncentrācija pie Ukrainas robežām, raisot bažas par iespējamu plaša mēroga invāziju, un Baltkrievijas rīcība, maijā varas iestādēm dodot rīkojumu "Ryanair" lidmašīnai, kurā atradās opozīcijas līderes štāba loceklis Romāns Protaševičs, veikt neplānotu nosēšanos Minskā, un vēlāk arī migrantu hibrīdoperācija. Arī notikumi Afganistānā, sunnītu islāmistu grupējumam "Taliban" pārņemot varu un šokējot pasauli ar ātrumu, kādā sagruva Rietumu atbalstītās valdības spēku pretestība. Par šiem un vēl citiem tematiem ārzemēs aizvadītajā gadā rakstīja "Delfi Plus".

Notikumu attīstībai Afganistānā rūpīgi sekoja līdzi ārzemju ziņu redaktors Ansis Īvāns, kurš arī intervēja žurnālisti no Kabulas Sonju Azatjaru, kura kā strādājoša sieviete un žurnāliste atbilda vairākiem faktoriem, kāpēc "Taliban" atgriešanās viņai varētu būt bīstama. Žurnālists Andris Kārkluvalks savukārt skaidroja, ar kādiem ieročiem pilnas ir talibu bāzes.

Šāgada 20. janvārī Džo Baidens kļuva par 46. ASV prezidentu, taču kopš augusta viņa popularitātes reitingi piedzīvoja triecienu, viens no iemesliem bija ASV veiktā haotiskā evakuācija no Afganistānas, cenšoties noslēgt tur 20 gadus ilgušo militāro operāciju. Tai sekoja "Taliban" kaujinieku ofensīva. Ārzemju ziņu žurnālists Toms Ģigulis iedziļinājās demokrātu iekšējās cīņas, kas draud sagraut Baidena plānus, un arī iepazīstināja lasītājus, ar ko tagad nodarbojas 45. ASV prezidents Donalds Tramps. Politisko skatuvi viņš nepamet.

Par Romāna Protaseviča nolaupīšanu un citām "tautas izlūkdienesta" darba niansēm "Delfi" īpašnieka – mediju izdevniecības "Ekspress Grupp" – akcionārs Hanss Luiks un "Eesti Ekspress" žurnālists Miks Salu intervēja "Bellingcat" strādājošo Kristo Grozevu.

Komentētājs Āris Jansons, Ķīnas Komunistiskajai partijai šogad atzīmējot simtgadi, rakstīja par to, kā Ķīnas komunistiem palīdz veičī un piecgades plāns. Gada nogalē savukārt "Delfi Plus" arī piedāvāja Kārkluvalka interviju ar Ķīnas flotes attīstību pētījušu analītiķi par Austrumu lielvalsts vērienīgo bruņošanos un draudiem, ko tā rada tuvākām un tālākām valstīm.

Ļoti labi informēts. Saruna ar 'Bellingcat' izmeklētāju Grozevu par krievu un baltkrievu aģentiem

Izmeklējošās žurnālistikas meistara Kristo Grozeva vadībā "Bellingcat" pasaulei atklāja Krievijas Federālā Drošības Dienesta virsnieku lomas Alekseja Navaļnija saindēšanā un desmitiem citu operāciju. "Bellingcat" sevi dēvē par tautas izlūkdienestu, un ne velti – galvenokārt pēc brīvprātības principa apvienojoties lielam skaitam datu analītiķu un žurnālistu, sabiedrībai līdz sīkumam atklāti vairāki stāsti, kuru varoņi pēc atpazīstamības nekad nav tīkojuši. Pat šobrīd, sava atvaļinājuma laikā, pieredzējušais mediju eksperts ir labi informēts par pēdējo šokējošo incidentu, Baltkrievijai no starptautiska reisa ar iznīcinātāju nolaupot opozīcijas žurnālistu Romānu Protaseviču. Par to un citām "tautas izlūka" darba niansēm ar "Bellingcat" strādājošo Grozevu sarunājās portāla "Delfi" īpašnieka – mediju izdevniecības "Ekspress Grupp" – akcionārs Hanss Luiks (H.L.) un "Eesti Ekspress" žurnālists Miks Salu (M.S.).

'Talibi mūs neuzskata par cilvēciskām būtnēm': žurnāliste no Kabulas intervijā 'Delfi'

ASV un sabiedroto spēku izvešana pēc 20 gadus ilgušās misijas Afganistānā un tai sekojošā grupējuma "Taliban" kaujinieku ofensīva vairākos rajonos ir radījusi neziņu un bailes par nākotni, jo daudziem atmiņā vēl ir drūmie talibu režīma laiki deviņdesmito gadu beigās. Pēc talibu noteikumiem "mēs nevaram pat elpot", draudīgo noskaņu raksturo jauna žurnāliste no Afganistānas.

Pārsteidza nesagatavotus: lietuviešu cīņa pret nelegālo migrāciju no Baltkrievijas

Straujais nelegālo imigrantu pieplūdums, kas Lietuvā nonāk pāri robežai ar Baltkrieviju, pārsteidza kaimiņvalsti nesagatavotu. Steigā tiek meklēti risinājumi, veidoti dzeloņstiepļu nožogojumi un mainīti likumi, izpelnoties neviennozīmīgu tautiešu un trimdas baltkrievu vērtējumu.

Desants Odesā, Kijevas ielenkšana? Cik reāls ir iespējamais Krievijas ofensīvas plāns?

Pēdējo nedēļu pasaules aktualitāte, kas sevišķi satraucoša mūsu reģionā, tiešā Krievijas un Baltkrievijas tuvumā, ir krievu karaspēka pulcināšana pie Ukrainas robežām un bažas par reāla militāra iebrukuma iespējamību. Kamēr politiķi pauž nosodījumu un aicina deeskalēt situāciju, vērotāji un eksperti spriež, kā šāda militārā operācija varētu notikt. Iespējamā iebrukuma shēmu brīvdienās publicējis arī vācu medijs "Bild". Vai tas ir reāls drauds vai blefs – centīsimies saprast rakstā.

Kā demokrātu iekšējās cīņas draud sagraut Baidena plānus

"Ir jūtams liels stress, daudz kas ir likts uz spēles," tā par pašreizējo klimatu varas gaiteņos Vašingtonā izteicies otrs ietekmīgākais Demokrātiskās partijas politiķis ASV Senātā Ričards Durbins.

Piemineklis leģionāriem Beļģijā – 'Pārāk toksisks'. Latvijas pozīcija palikusi otrajā plānā

"Latviešu naratīvs par leģionu balstās naivitātē un savā ziņā provinciālismā," 26. un 27. novembrī notikušajā ekspertu panelī sacīja bijušais Latvijas Okupācijas muzeja izpilddirektors, šobrīd pētnieks Upsalas Universitātē Matīss Kots, piebilstot, ka latviešu izpratnei par leģionu iztrūkst visaptveroša konteksta, liecina šo diskusiju audio ieraksts, ar ko iepazinās "Delfi". Viņš bija viens no 15 ekspertu grupas, kas rekomendēja Zedelgemas pašvaldībai aizvākt pieminekli kara gūstekņiem "Latvijas stāvstrops brīvībai". Latvijas Okupācijas muzejs ekspertu secinājumus dēvē par vienpusīgiem un tendencioziem.

Atis Klimovičs: Lēciens pa apli divdesmit gados Afganistānā

2001. gada novembris. Afganistānas ziemeļi, visapkārt neapdzīvotas lejas un pakalni, desmitiem dažādu celiņu, kuros orientējas tikai vietējie iedzīvotāji un laiku pa laikam lielā attālumā viens no otra mazi ciematiņi. Arī frontes līnija ar talibiem. Žurnālistiem labprāt pozē Ziemeļu alianses karavīri, kurus vēl neilgi pirms tam vadīja terora aktā nogalinātais slavenais afgāņu komandieris, par Pandšeras lauvu iesauktais Ahmads Šahs Masūds. Līdzīgi vairākiem dažādu valstu žurnālistiem esam izvietojušies Hodžabahaudinas ciemā. Pārsteidzoša nabadzība. Vietējā tirdziņā tikai pats nepieciešamākais. Kādā brīdī aptveru, ka šiem cilvēkiem nav gandrīz nekā lieka, ko izmest atkritumos. Tādu nav.

Āris Jansons: Ķīnas komunistiem palīdz veičī un piecgades plāns

Ķīnas Komunistiskās partijas (ĶKP) simtgades priekšvakarā no Gobi tuksneša uz Ķīnas jauno kosmosa staciju ir nogādāti trīs taikonauti (ķīniešu astronauti), lai trīs mēnešu garumā viņi veiktu šai gadskārtai veltītu valsts ilgāko pilotējamo kosmosa uzdevumu. Šī izplatījuma misija ir jaunākais posms Ķīnas vērienīgajos plānos kļūt par vienīgo valsti, kurai piederēs un darbosies pašai sava kosmosa stacija – "Tiangong", kas nozīmē "Debesu pils". "Kosmiskā velte" partijas apaļajai jubilejai, protams, iecerēta kā viens no centrālajiem notikumiem svinībās, kas sāksies 1. jūlijā. Ķīnas prezidents un kompartijas līderis Si Dziņpins kosmosa izpēti ir izvirzījis par vienu no galvenajām prioritātēm, nosaucot to par "svarīgu daļu no sapņa par varenu valsti".

Mirusi medmāsa un izmestas vakcīnas: Covid-19 vakcinācijas grambainais ceļš pie austrumu kaimiņiem

Gadu kopš pandēmijas sākuma cīņa ar Covid-19 turpinās visā pasaulē un nenotiek tik ātri, kā vēlētos ierobežojumu nomocītie iedzīvotāji, cietušās ekonomikas nozares, medicīniskais personāls un valdības, kas spiestas pieņemt nepopulārus lēmumus. Ja ar masveida vakcinācijas nodrošināšanu gludi neiet ne Eiropā, ne Latvijā, tad Eiropas Savienības (ES) Austrumu partnerības valstīs situācija ir vēl smagāka un skepse pret vakcīnām lielāka.

Ķīna saviem spēkiem piecos gados pievieno 'britu floti', bet Eiropa mostas lēni

Ķīna ir liela, un tās Tautas atbrīvošanas armijas Jūras spēki ir vērienīgi. Tomēr fakti par Austrumu milža straujo attīstību un vērienu šokē pat militāristus, intervijā "Delfi" atklāj doktore Sāra Kirčbergere.

Kas notiek Mali: Kā stabilā demokrātija desmit gados pārvērtās militārā diktatūrā

Pirms desmit gadiem Mali tika uzskatīta par stabilu un demokrātisku, etniski un reliģiski raibu valsti, kuras lielākās problēmas bija reģionam tipiskas – nabadzība un atkarība no sezonālo laikapstākļu labvēlības. Ziemeļu kaimiņos notikušā Arābu pavasara viļņi skāra arī Mali, atviļņiem turpinoties vēl tagad. Nupat jau otrais pulkveža Asimi Goitas vadītais apvērsums gada laikā liecina, ka pēdējā desmitgadē radušos haosu nākšanai pie varas izmanto militārie līderi, aizslaukot cerības uz stabilas demokrātijas atgriešanos.

Lietuviešu 'Narcos': miljonus vērta narkobiznesa vadītājs ratiņkrēslā, kuram paklausīja pat Spānijas likumsargi

Kad trīs valstīs – Lietuvā, Polijā un Spānijā – policija arestēja starptautisku narkobaronu bandu, kas visā Eiropā spējusi pārdot kokaīnu vairāk nekā 500 miljonu eiro vērtībā, daudzus māca ziņkāre par to, kas patiesībā bija atbildīgs par tik nopietna karteļa darbību.

