Demokrāti sarūgtina Trampa partiju ASV štatu vēlēšanās

Aizvadītajā naktī vairākos ASV štatos notika vēlēšanas, kurās labus panākumus guva Demokrātiskā partija, pārspējot prezidenta Donalda Trampa pārstāvētās Republikāniskās partijas kandidātus, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Demokrāts Endijs Bešīrs (attēlā) uzvarēja Kentuki štata gubernatora vēlēšanās. Savu konkurentu – republikāni Metu Bevinu – Bešīrs apsteidza tikai par nieka 0,4%.

Kentuki ir štats, kurā Tramps uzvarēja 2016. gada prezidenta vēlēšanās. Pirms gubernatora vēlēšanām Baltā nama saimnieks apciemoja štatu, uzrunājot tūkstošiem atbalstītāju un aicinot viņus balsot par Bevinu. Tramps pat izteicās, ka Bevina zaudējumu prezidenta kritiķi raksturos kā "lielāko sakāvi pasaules vēsturē".

Savukārt Virdžīnijā demokrātiem pirmoreiz vairāk nekā 20 gadu laikā izdevies iegūt vairākumu abās štata likumdevēju palātās.

Neraugoties uz zaudēto cīņu par gubernatora amatu, Kentuki republikāņiem izrādījies sekmīgs piecos citos balsojumos, tostarp štata ģenerālprokurora vēlēšanās, atzīmē medijs. Republikāniskajai partijai labi veicās arī Misisipi štatā, kurā tās pārstāvim Teitam Rīvsam izdevās saglabāt gubernatora amatu.

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" Tramps pozitīvi vērtēja republikāņu sniegumu Kentuki, norādot, ka viņa partijai izdevies plūkt uzvaras laurus piecos no sešiem balsojumiem. Tāpat prezidents apsveica Rīvsu ar uzvaru cīņā par Misisipi gubernatora krēslu.

#ElectionNight Won 5 out of 6 elections in Kentucky, including 5 great candidates that I spoke for and introduced last night. @MattBevin picked up at least 15 points in last days, but perhaps not enough (Fake News will blame Trump!). Winning in Mississippi Governor race!