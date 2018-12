Demokrātijas atbalstītājam liedz dalību Honkongas vēlēšanās

Honkongas varasiestādes reģionālajās vēlēšanās aizliegušas piedalīties demokrātiju atbalstošam kandidātam Edijam Čū, norādot, ka viņš netieši atbalstījis Honkongas neatkarību, raksta aģentūra "Reuters".

Bijušo žurnālistu Čū 2016. gadā ievēlēja par vienu no 70 Honkongas likumdevējiem, plānojis kļūt par vēl kāda ciemata pārstāvi. Tomēr Honkongas vēlēšanu lietu komisijas pārstāve informējusi Čū, ka viņu diskvalificēs no dalības reģionālajās vēlēšanās saistībā ar to, ka viņš iepriekš atbalstījis "Honkongas neatkarību, kā vienu no opcijām tās iedzīvotājiem, lai tie paši varētu noteikt savu nākotni".

Neskatoties uz to, ka Čū komisijas pārstāvei skaidroja, ka neatbalsta Honkongas neatkarību, viņa norādīja, ka no politiķa teiktā var saprast, ka viņš netieši atbalsta Honkongas neatkarību, kā vienu no opcijām tās iedzīvotājiem. Čū izteicās, ka varētu šo lēmumu apstrīdēt tiesā un ka viņam atņemtas fundamentālas politiskās tiesības, vēsta aģentūra "Reuters".

Svētdien valdības pārstāvis nāca klajā ar paziņojumu, kurā norādīja, ka valdība "piekrīt un atbalsta" lēmumu vēlēšanās neļaut piedalīties Čū. Tāpat paziņojumā valdība noliedz, ka eksistējusi jebkāda politiskā cenzūra vai arī vārda brīvības ierobežošana.

Honkongas varasiestādes skaidro, ka pašnoteikšanās vai mēģinājumi panākt lielāku autonomiju no Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) ir pretrunā ar Honkongas pamatlikumu, kurā teikts, ka šī pilsēta ir neatņemama ĶTR sastāvdaļa.