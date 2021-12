Demokrātu senators neatbalstīs Baidena loloto likumprojektu

ASV Demokrātiskās partijas senators Džo Mančins paziņojis, ka neatbalstīs prezidenta Džo Baidena loloto sociālekonomisko reformu likumprojektu, raksta britu raidsabiedrība BBC.

"Es nevaru atbalstīt šo likumprojektu," intervijā televīzijas kanālā "Fox News" sacīja Mančins.

Likumprojekta, kas dēvēts par "Build Back Better Act", iniciatīvu realizēšanas izmaksas lēstas aptuveni 1,9 triljonu ASV dolāru apmērā.

Šis likumprojekts uzskatīts par Baidena prezidentūras nozīmīgāko iniciatīvu, kas varētu kļūt par 46. Savienoto Valstu vadītāja politisko mantojumu. Tas palielinātu finansējumu valdības veselības apdrošināšanas programmām, paplašinātu nodokļu atlaides ģimenēm ar zemiem ienākumiem, nodrošinātu valsts finansētu universālu pirmsskolu un ieguldītu simtiem miljardu dolāru klimata pārmaiņu risināšanā. Lielākoties to apmaksātu, paaugstinot nodokļus turīgākajiem valsts iedzīvotājiem un korporācijām.

Demokrātiskajā partijā par šo likumprojektu, programmām tā ietvaros, kā arī tā izmaksām nevienprātība eksistē jau vairākus mēnešus. Mančins, kurš ir senators no Rietumvirdžīnijas štata, ilgstoši iebildis pret likumprojektu, galvenokārt tā lielo izmaksu dēļ. Pagājušajā mēnesī "Build Back Better Act" ieguva atbalstu ASV Kongresa apakšpalātā jeb Pārstāvju palātā, taču tagad to jāapstiprina arī augšpalātai jeb Senātam.

Senātā abām partijām ir pa 50 senatoru, bet formāli vairākums ir demokrātiem, jo izšķirošā balss ir viceprezidentei Kamalai Harisai. Tas gan nozīmē, ka demokrātiem nepieciešams visu Senātā esošo demokrātu atbalsts likumprojektam. Republikāņi uzskata, ka likumprojekts veicinās inflāciju un kaitēs ekonomikai.

Mančins sacīja, ka ir "strādājis pēc iespējas uzcītīgi, lai noteiktu labāko ceļu uz priekšu, neskatoties uz manām nopietnajām iebildēm [pret likumprojektu]". "Mani demokrātu kolēģi Vašingtonā ir apņēmības pilni dramatiski pārveidot mūsu sabiedrību tā, lai padarītu mūsu valsti vēl neaizsargātāku pret draudiem, ar kuriem mēs saskaramies," viņš piebilda.

Baltais nams paziņoja, ka Mančina komentāri iezīmēja "viņa saistību pārkāpumu" pret Baidenu, kā arī demokrātiem Kongresā. "Cīņa par "Build Back Better" ir pārāk svarīga, lai padotos. Mēs atradīsim veidu, kā nākamgad virzīties uz priekšu," piebilsts paziņojumā.