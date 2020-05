Demontēto Koņeva pieminekli Prāgā apmeklē 'Putina baikeri'; kāds uzstāda klozetpodu

Stāsts Par padomju maršala Ivana Koņeva pieminekļa demontāžu Prāgā nav beidzies – pieminekļa postamentu apmeklējuši "Putina baikeri", bet pirms 9. maija kāds uz tā novietojis klozetpodu.

Starp Prāgu un Maskavu pēdējā laikā vērojama diplomātiska spriedze.

Prāgā par spīti Maskavas iebildumiem nesen tika demontēts piemineklis padomju maršalam Ivanam Koņevam, kā arī ir atklāta piemiņas plāksne tā sauktās "Krievijas Atbrīvošanas armijas" (ROA) karavīriem, kurus Krievijā uzskata par nodevējiem. Savukārt laukums pie Krievijas vēstniecības Prāgā februārī nosaukts 2015. gadā nogalinātā Kremļa kritiķa Borisa Ņemcova vārdā.

Spriedze pieauga tik tālu, ka Prāgas mēram un divu rajonu galvām tika norīkota policijas apsardze, bet čehu mediji ziņo, ka Krievijas aģenti plānojuši noindēt čehu amatpersonas.

Kāds krievu diplomāts valstī esot ievedis nāvējošo indi rīcinu. Kā iespējamo indes vedēju Čehijas medijos identificē Krievijas diplomātu Andreju Končakovu, kurš vada Krievijas aģentūras "Rossotrudņicčestvo" Čehijas nodaļu. Laikraksts "Lidovky" ziņo, ka aizdomās turētais diplomāts patiesībā ir Krievijas specdienestu darbinieks.

Tikmēr demontētais Koņeva piemineklis, par ko Krievijā ierosināta krimināllieta, nav aizmirsts. Fotoaģentūru attēli liecina, ka 8. maijā pie bijušā Koņeva pieminekļa postamenta ar plakātiem un karogiem pulcējās prokremliskā motociklistu kluba "Nakts vilki", ko tautā pazīst kā "Putina baikerus", Čehijas nodaļas biedri un citi aktīvisti.

Savukārt naktī uz 9. maiju, kad Krievijā atzīmē Uzvaras dienu, uz postamenta kāds novietojis klozetpodu. Šo incidentu pārbauda policija, ziņo portāls "Novinky.cz".

