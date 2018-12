Dezinformācija kā ierocis: Kā Krievijas mediji kultivē naidu

Eiropieši medijos parādīti kā cilvēki ar vāju un grimstošu morāli, turklāt ES normāla parādība ir liekulība, netaisnība, neobjektīvi mediji, atkarīgi politiķi, pedofilija, viendzimuma attiecības un neonacisms, apgalvo Kremļa mediji.

Šie naratīvi veido viedokli, ka Krievijai ir jābūt agresīvai, neļaujot Eiropai uzspiest savas vērtības, secina pētnieki.

Kā regulāra parādība "pūstošajā Eiropā" krievu medijos, tostarp bieži TV skatītākajos laikos, tiek piesaukti protesti, kas liecinot par ES tendenci sadalīties un hroniskām grūtībām ekonomikā, politikā un drošībā.

Tāpat Eiropa tiek attēlota kā pakļauta nebeidzamiem teroraktiem, Krievijas medijos tiek pieminēts ikkatrs terorisma incidents, dažkārt kā terorismu interpretējot arī kriminālus incidentus.

Eiropiešu drošības spēki parādīti kā vāji un nespējīgi tikt galā ar terorisma draudiem. Šo briesmu ES būtu mazāk, ja vien šajā jautājumā notiktu sadarbība ar Krieviju, rosina Kremļa mediji.

Runājot par sankcijām un to izprovocētajām Krievijas atbildes sankcijām, Krievijas mediji skaidro, ka arvien vairāk ES valstu vēlas to atcelšanu, "lai izdzīvotu", taču to neļaujot darīt ASV.

Vienlaikus paši krievi tiek atainoti kā cilvēki, kuriem Eiropas pārticība nemaz nav vajadzīga, jo tiem ir "augstāks morāles kompass", secināts pētījumā.

Sava vieta Krievijas propagandas kanālu vēstījumos, protams, ir arī NATO, kas tiek parādīta kā faktisks ASV ekvivalents, bet pārējās alianses valstis tikai kā Vašingtonas vasaļi.

NATO ģeopolitiskais mērķis ir iznīcināt Krieviju, alianse ielenc šo valsti un iejaucas Krievijas ietekmes zonā (Baltijas valstis, Gruzija, Ukraina), tiek postulēts Krievijas plašsaziņas līdzekļos.

Vēl vairāk – saskaņā ar Krievijas medijiem NATO nogalina krievus Donbasā un vēlējās izveidot flotes bāzi Krimā, tāpēc ticis plānots "krievu slaktiņš" pussalā.

Kontentanalīzē secināts, ka bieža Kremļa atbilde uz Rietumu darbībām vai pārmetumiem ir Krievijas propagandā bieži dzirdētie vārdi "pretkrieviska histērija" un "rusofobija". Šo jēdzienu piesaukšanas straujš lēciens sācies ap 2014. gadu.