Dezinformācija par jauno koronavīrusu izraisījusi simtiem cilvēku nāvi, liecina pētījums

Dezinformācija par jauno koronavīrusu izraisījusi simtiem cilvēku nāvi un tūkstošiem novedusi pie nepieciešamības pēc medicīniskās palīdzības, liecina jauns pētījums, kas publiskots žurnālā "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene".

Starptautisku zinātnieku komanda no Austrālijas, Japānas, Taizemes un citām valstīm analizēja datus, kas pētījumam tika savākti laikā no 2019.gada decembra līdz 2020.gada aprīlim. Dati liecina, ka aptuveni 800 cilvēki miruši no ļoti stipra alkohola sadzeršanās, lai iekšķīgi dezinficētu ķermeni, bet 5900 cilvēki ievietoti slimnīcā, jo lietojuši metanolu. 60 no šiem cilvēkiem zaudējuši redzi.

Indijā cirkulējošā dezinformācija noveda pie tā, ka cilvēki šajā valstī dzēra govju urīnu vai mēslus cerībā, ka tas pasargās viņus no jaunā koronavīrusa. Savukārt Saūda Arābijā par "aizsarglīdzekli" tika uzskatīts kamieļu urīns.

Pētījumā, kurā tika analizēti dati no 87 valstīm 25 valodās, arī secināts, ka aziāti un veselības nozarē strādājošie nosodīti un saskārušies ar verbāliem un fiziskiem uzbrukumiem pandēmijas dēļ. Zinātnieki aicināja valdības un starptautiskās organizācijas labāk novērot dezinformāciju internetā un sadarboties ar sociālo mediju kompānijām, lai izplatītu patiesu informāciju.