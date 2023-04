Dienvidamerikas un Eiropas kopējā operācijā izjaukts plašs transatlantisks narkotiku tirdzniecības tīkls

Dienvidamerikas un Eiropas varasiestādes ir devušas triecienu transatlantiskam narkotiku kontrabandas tīklam operācijā, kas ir uzsvērusi Paragvajas nozīmi starptautiskajā kokaīna tirdzniecībā, raksta portāls "Insight Crime".

Brazīlijas policijas spēki 30. martā arestēja 15 cilvēkus, konfiscēja 173 transportlīdzekļus un lidmašīnu, kā arī iesaldēja banku kontus 147 personām un 66 uzņēmumiem. Tas bijis divus gadus ilgas izmeklēšanas rezultāts. Izmeklēšanu koordinēja Brazīlijas, Paragvajas un Eiropas tiesībaizsardzības iestādes.

Operācijas mērķis bija narkotiku kontrabandas tīkls, kas, iespējams, no Latīņamerikas uz Eiropu nosūtīja 17 tonnas kokaīna. Paragvajas Nacionālais narkotiku apkarošanas sekretariāts Asunsjonā sagūstīja iespējamo tīkla vadītāju un paziņoja, ka aresti veikti arī Dubaijā.

Apliecinot šīs narkotiku tirdzniecības shēmas lielo apjomu, Brazīlijas federālā policija norādīja, ka kopējais izmeklēšanā konstatēto nelikumīgo darījumu apjoms varētu sasniegt gandrīz 760 miljonus ASV dolāru. Eiropols, kas atbalstīja operāciju, raksturoja to kā "nozīmīgu uzvaru karā pret narkotikām", piebilstot, ka likvidētais grupējums ir "viena no Brazīlijas aktīvākajām narkotiku tirdzniecības organizācijām".

Izmeklēšanā atklāts, ka kokaīns tika iegūts Bolīvijā, kur tas pēc tam tika ievests Paragvajā. No Paragvajas tas ar kravas automašīnām ievests Brazīlijā. Savukārt Brazīlijā kokaīns tika nosūtīts pa autoceļiem uz konkrētiem valsts štatiem, kur kontrabandisti uzglabāja produktu, pirms to noslēpa kravas konteineros un nosūtīja uz Eiropu.

"Insight Crime" analizē, ka Paragvajas pozīcija Dienvidamerikas kokaīna tirdzniecībā pēdējos gados ir strauji attīstījusies. Bolīvijā un Peru ražotais kokaīns bieži nonāk Paragvajā pa sauszemi un gaisu. No turienes tas tiek vests pāri robežai uz Brazīliju, kur to nogādā ostās, lai vēlāk pārvadātu pāri Atlantijas okeānam. Kokaīnu no Paragvajas ved arī pa Paranas-Paragvajas ūdensceļu, pirms tas tiek nosūtīts uz Eiropu.