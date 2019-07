Dienvidkaliforniju satricinājusi 7,1 magnitūdu stipra zemestrīce

ASV Dienvidkalifornijas reģionu satricinājusi 7,1 magnitūdu stipra zemestrīce - spēcīgākais pazemes grūdiens, kas tur pieredzēts pēdējos divos gadu desmitos, liecina ASV Ģeoloģijas dienesta (USGS) dati.

Zemestrīcei, kuras epicentrs atradās netālu no Ridžkrestas pilsētas, aptuveni 180 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Losandželosas, sekojusi virkne pēcgrūdienu, daži no tiem piecas magnitūdas stipri.

Ziņots par ievainotajiem, ugunsgrēkiem, zemes noslīdeņiem, plaisām ēku sienās un autoceļu segumā, bet par kopējiem postījumu apmēriem Ridžkrestā, kurā ir aptuveni 30 000 iedzīvotāju, spriest vēl ir grūti.

Ceturtdien šo reģionu jau skāra 6,4 magnitūdas stipra zemestrīce. Pēc seismologu teiktā, abi pazemes grūdieni ir savstarpēji saistīti.