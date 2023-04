Dienvidkorejā ugunsgrēka dēļ vairāki simti iedzīvotāju spiesti evakuēties

Otrdien Dienvidkorejas piekrastes pilsētā Kanninā vairāk nekā 500 iedzīvotāju evakuēti no savām mājām postošā ugunsgrēka dēļ, ziņo aģentūra "Reuters".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ugunsgrēks, kas piekrastes pilsētā izcēlās no rīta ap 8:30 un lielākoties tika nodzēsts jau ap 16:30 pēcpusdienā, paspēja izplatīties 170 hektāru platībā. No vairāk nekā 200 000 pilsētas iedzīvotāju aptuveni 550 tika evakuēti no savām mājām, informējis Korejas mežu dienests.

Ugunsgrēkā cieta trīs cilvēki, ieskaitot divus ugunsdzēsējus, kā arī iznīcinātas tika desmitiem ēku. Vienā no sadegušajām ēkām atrasts arī bojā gājušais, informējis Kanninas policijas iecirknis.

Amatpersonas komentējušas, ka ugunsgrēks sācies, kad stipra vēja rezultātā koks uzkritis uz elektrības kabeļiem. Vēja brāzmu dēļ glābšanas dienestiem bijušas grūtības dzēst ugunsgrēku, bet, pateicoties lietus gāzēm, liesmas līdz pēcpusdienai bija norimušās.

Driving through a wildfire in South Korea pic.twitter.com/wN5yCOVZdl — BBC News (World) (@BBCWorld) April 11, 2023

Dienvidkorejas prezidents Juns Sukjols norīkoja glābšanas dienestus mobilizēt visus pieejamos resursus, lai ugunsgrēku dzēstu pēc iespējas ātrāk un evakuācijas ceļā iespējami mazinātu upuru skaitu.