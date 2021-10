“Putinam 9. maija parādē Maskavā bija trīs “T-34” tanki, bet man ir septiņi,” smejas čehs Františeks Kohs, kurš Rokicani pilsētā Čehijas rietumos vada privātu militārās vēstures un tehnikas muzeju. Tajā ir apskatāmas vairāk nekā 190 dažādas tehnikas vienības, no kurām gandrīz visas ir ejošā stāvoklī. Tā kā tanku kolekcionēšana nav lēts prieks, Kohs un viņa domubiedri hobiju ir pārvērtuši arī biznesā – izmantojot muzeja militāro tehniku, ir tapušas vairākas gan Holivudas, gan Eiropas mākslas filmas.

Muzeja vieta Rokicani pilsētā, kas atrodas netālu no Pilzenes, nav izvēlēta nejauši. Caur šo pilsētu 1945. gada pavasarī gāja demarkācijas līnija, kas atdalīja ASV un Padomju Savienības spēkus, kas no rietumiem un austrumiem atbrīvoja Čehiju no nacistiskās Vācijas armijas. 1945. gada 7. maijā pie Rokicani šīs armijas satikās un karavīri sveica viens otru, tāpat kā dažas nedēļas iepriekš pie Vācijas pilsētas Torgavas, kur 25. aprīlī pirmoreiz sastapās no rietumiem Vācijai uzbrūkošā ASV armija un no austrumiem uzbrūkošais PSRS karaspēks. 1945. gada decembrī ASV karaspēks Čehijas rietumus pameta, un visā valstī drīz vien nodibinājās komunistu režīms.