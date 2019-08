Divas Krievijas novērojumu stacijas pēc kodolnegadījuma militārajā poligonā pārtraukušas datu pārraidi

Krievijas novērojumu stacijas Dubnā un Kirovā divas dienas pēc kodolnegadījuma militārajā poligonā Severodvinskā, valsts ziemeļrietumos, pārstājušas datu pārraidi, paziņojis Vispārējās kodolizmēģinājumu aizlieguma līguma organizācijas sekretārs Lasina Zerbo.

Krievijas ierēdņi skaidrojuši, ka tas noticis saistībā ar tīkla un sakaru traucējumiem, bet Zerbo neprecizēja, kas tieši varēja izraisīt datu pārrāvumu.

Izdevums "The Wall Street Journal" vēsta, ka novērojumu stacijas ir daļa no starptautiska tīkla. To veido simtiem staciju, kas novēro seismiskās svārstības, skaņas vibrācijas un citas izmaiņas, kas saistītas ar kodolizmēģinājumiem.

Sprādziens poligonā Arhangeļskas apgabalā notika 8. augustā. Incidentā gājuši bojā vismaz pieci valsts uzņēmuma "Rosatom" darbinieki. Krievijas Aizsardzības ministrija nav atklājusi detalizētāku informāciju par notikušo.

"Rosatom" uzstāj, ka sprādziens noticis, veicot darbus, kas saistīti ar dzinēja iekārtas izotopu barošanas avotu.

Krievijas federālā hidrometeoroloģijas un vides novērošanas dienesta "Rosgidromet" sniegtā informācija liecina, ka radiācijas līmenis sprādziena dienā Severodvinskā bijis līdz pat 16 reizēm augstāks par normu, bet dienas laikā situācija esot normalizējusies.

Laikraksts "The Moscow Times" vēsta, ka ārsti, kas izmeklēja negadījumā cietušos, netika brīdināti par saskari ar radiāciju. Savukārt izdevums "The New York Times", atsaucoties uz ASV Aizsardzības ministrijas datiem, ziņo, ka avārija notikusi kodolraķetes "Burevestnik" prototipa izmēģinājuma laikā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šo raķeti prezentēja pērn uzrunā Federālajā sapulcē.