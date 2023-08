Divi Baltkrievijas helikopteri ielidojuši Polijas gaisa telpā; Varšava prasa skaidrojumu

Polija steidzamā kārtā izsaukusi uz Ārlietu ministriju Baltkrievijas vēstniecības pilnvaroto lietvedi, pēc tam kad divi Baltkrievijas helikopteri, pēc visa spriežot, bija pārkāpuši Polijas gaisa telpu.

Polijas mediji otrdien vēstīja, ka divi Baltkrievijas helikopteri netālu no Polijas-Baltkrievijas robežas pārlidojuši pāri Bjalovežas pilsētai.

Helikopteru fotogrāfiju publicējusi arī vietējā brīvprātīgā Elīza Kovaļčika.

Neatkarīgie izmeklētāji konstatējuši, ka helikopteri Mi-24 un Mi-8 Polijas teritorijā ielidojuši vismaz trīs kilometru dziļumā, tad apgriezušies un aizlidojuši atpakaļ uz Baltkrieviju.

Two 🇧🇾 helicopters crossed the Polish border near Bialowieza. As a result, Poland will increase the number of soldiers at the border and deploy its combat helicopters there

The situation is escalating, and these are very serious provocations#Belarus #Lukashenko #Wagner #NATO pic.twitter.com/lISKyPAwvo