Divi Ukrainas droni mēģinājuši uzbrukt Putina Kremļa rezidencei, apgalvo Kremlis

Naktī uz trešdienu divi Ukrainas bezpilota lidaparāti mēģināja uzbrukt Krievijas prezidenta Vladimira Putina Kremļa rezidencei, ziņo Kremļa preses dienests.

Kā apgalvo Kremlis, armijas un specdienestu darbību rezultātā lidaparāti izsisti no ierindas. To nokrišanas un atlūzu izkaisīšanas rezultātā cietušo un materiālo zaudējumu nav.

Kremlis paziņoja, ka Putins uzbrukuma rezultātā nav cietis, viņa darba grafiks nav mainījies. Kremļa ziņojumā arī teikts, ka Krievijas puse incidentu uzskata par teroraktu un patur tiesības veikt atbildes pasākumus, kur un kad tā uzskata par vajadzīgu.

Naktī uz trešdienu platformā "Telegram" parādījās video, kurā redzami dūmi Kremļa rajonā. Apkaimes iedzīvotāji ziņoja par blīkšķi, kas līdzinājies pērkonam.

Maskavas dome trešdien aizliegusi galvaspilsētā dronu lidojumus.

Ukraine tried to strike at the Kremlin at night. It happened at about 3 o'clock in the morning. Two drones were reportedly aimed at the residence of Vladimir Putin. Russian president was not injured, the Kremlin said.- Russian media. (Not a joke) pic.twitter.com/cl7HP9Dcai