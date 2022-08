Divu dienu laikā Ukrainā notriekts trešais okupantu helikopters Ka-52

Pirmdien, 15. augustā, Ukrainas Gaisa spēku zenītraķešu vienība Doneckas apgabalā notriekusi Krievijas helikopteru K-52, ziņo aģentūra UNIAN.

Tas ir jau trešais okupantu Ka-52 lidaparāts, ko Ukrainas spēki notriekuši divu diennakšu laikā, precizē Gaisa spēku pavēlniecība. Svētdien tika ziņots, ka nedēļas nogalē iznīcināti divi helikopteri Ka-52 "Aligator".

Gaisa spēki publicējuši arī video no pirmdienas notikuma vietas, kurā gaisā redzams dūmojošs helikopters.

#Ukraine: A Russian helicopter, claimed to be a Ka-52, was apparently damaged by Ukrainian fire in #Donetsk Oblast this morning. pic.twitter.com/IAHLTh8nim