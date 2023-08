Dņepras lejteces krastos pēdējās dienās notiek vairākas kaujas, ziņo Lielbritānija

Pēdējās nedēļas laikā Dņepras lejteces krastos ir notikušas neliela mēroga kaujas. Ukrainas spēki ir strādājuši, lai iebruktu vai izveidotu nelielus placdarmus jaunās vietās Krievijas kontrolētajā upes austrumu krastā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Šīs operācijas ir kā papildinājums placdarma paplašināšanai, ko Ukraina uzturējusi netālu no sagrautā Antonivskas tilta kopš jūnija. Dažās no šīm operācijām Ukraina, iespējams, sekmīgi izmantoja Krievijas spēku rotāciju.

Cīņas turpinās arī par kontroli pār mazajām salām Dņepras estuārā. Krievijas komandieri saskaras ar dilemmu - vai nu pastiprināt šo apgabalu vai arī izvietot karaspēku Ukrainas galveno pretuzbrukuma operāciju rajonos, kas atrodas tālāk uz austrumiem.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 August 2023.

