Doneckas apgabalā kaujas nerimst ne dienu. Teksta tiešraides arhīvs

Krievijas invāzija Ukrainā turpinās jau 48. dienu. Pirmdien bataljons "Azov" paziņoja, ka okupanti ir izmantojuši ķīmisko ieroci pret militārpersonām un civiliedzīvotājiem Mariupolē. Portāls "Delfi" visām kara Ukrainā aktualitātēm piedāvā sekot teksta tiešraidē.

Krievijas iebrukums Ukrainā: 48. diena. (12.04.2022.)

Cienījamie lasītāji, šodien teksta tiešraidi noslēdzam. Par aktualitātēm, kas saistītas ar karu Ukrainā, turpināsim vēstīt ziņu slejā.

Aktuālā informācija: - Vairākas Rietumu valstu amatpersonas komentējušas izskanējušo informāciju par iespējamu Krievijas veiktu ķīmisko ieroču izmantošanu Mariupolē, aicinot veikt izmeklēšanu par notikušo aplenktajā Ukrainas dienvidu pilsētā. - Kopš kara sākuma no Ukrainas uz Poliju aizbēguši gandrīz 2,7 miljoni cilvēku, paziņojusi Polijas robežsardze. - Ukrainas austrumu Doneckas apgabala gubernators paziņojis, ka šajā teritorijā "kaujas turpinās visu dienu, katru dienu". - Aptuveni 4,8 miljoni no 7,5 miljoniem Ukrainas bērnu kopš kara sākuma bijuši spiesti pārvietoties, ziņo ANO. - Vladimirs Putins paziņojis, ka Krievija turpinās savu militāro darbību Ukrainā, līdz tiks sasniegti tās mērķi. - Cīņas Ukrainas austrumos pastiprināsies nākamo divu līdz trīs nedēļu laikā, Krievijai turpinot pārorientēt savus spēkus uz šo Ukrainas reģionu, ziņojusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievija turpinās savu militāro darbību Ukrainā, līdz tiks sasniegti tās mērķi, šodien paziņojis Vladimirs Putins. (Sky News)

Aleksandrs Lukašenko notikušo Krievijas karavīru īstenoto slaktiņu Bučā runā nodēvējis par angļu specoperāciju. "Šodien detalizēti apspriedām "viņu" specoperāciju [Bučā] – psiholoģisko specoperāciju, ko paveica angļi. Ja jums kādam nepieciešamas adreses, paroles, vizuālās pazīmes, automašīnu numuri un ražotājs, ar kādām viņi ieradās Bučā, un kā viņi to izdarīja, tad Krievijas FSB var šos materiālus sniegt, bet, ja ne, mēs šajā ziņā varam palīdzēt," pēc otrdien notikušās tikšanās ar kolēģi Vladimiru Putinu, pavēstīja Baltkrievijas diktators. https://twitter.com/iponomarev/status/1513860312218357766

Vācijas varas iestādes ziņo, ka kopš Krievijas iebrukuma sākuma valstī ieradušies vairāk nekā 330 000 bēgļu no Ukrainas. Iekšlietu ministrija paziņoja, ka lielākā daļa no tiem, kas ieradušies, ir sievietes un bērni. (Al Jazeera)

Pirmās Krievijas aviobumbas Izjumā krita uz daudzstāvu dzīvojamām mājām un tikai pēc tam sākās uzlidojumi militāriem un stratēģiskiem objektiem, intervijā portālam "Delfi" par kara sākumu stāsta šīs Ukrainas apmēriem nelielās pilsētas vietējā laikraksta žurnālists. https://www.delfi.lv/news/arzemes/teti-pie-mums-jau-sauj-zurnalists-par-fasismu-un-kara-sakumu-izjuma.d?id=54238978

Polija aizdomās par spiegošanu aizturējusi Krievijas pilsoni, ziņo Polijas specdienesti. Vīrietis, kurš jau ilgstoši dzīvo Polijā, pagājušajā nedēļā tika aizturēts un viņam piemērots apcietinājums. Krievu uzņēmējs esot vācis informāciju gan par Polijas armijas, gan NATO karavīru militāro gatavību. Pagājušajā mēnesī Polija izraidīja 45 Krievijas diplomātus, kurus turēja aizdomās par darbu Krievijas izlūkdienestos. (BBC)

Mariupoles aizstāvji nav pametuši savas pozīcijas un paliek uzticīgi Ukrainai, videopaziņojumā uzsvērusi Ukrainas Bruņoto spēku 36.jūras kājnieku brigāde, kas dislocēta aplenktajā Mariupolē, vienlaikus lūdzot ukraiņus saprast pretošanās cenu un izcīnīt uzvaru. (LETA)

Vēl par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzrunu Lietuvas parlamentam. Viņš sacījis, ka Eiropas līderiem ir jāivieš sankcijas Krievijas bankām un naftai. "Mēs nevaram gaidīt. Mums ir nepieciešami spēcīgi lēmumi, un Eiropas Savienībai tās ir tagad jāpieņem." (Sky News)

Kopš kara sākuma no Ukrainas uz Poliju aizbēguši gandrīz 2,7 miljoni cilvēku, paziņojusi Polijas robežsardze. Polijas robežu šķērsojošo cilvēku skaits pēdējo nedēļu laikā ir ievērojami samazinājies. (BBC)

"Nokia" oficiāli paziņojusi par aiziešanu no Krievijas tirgus. "Kopš iebrukuma Ukrainā sākuma "Nokia" ir bijis skaidrs, ka mūsu darbības turpināšana Krievijā nebūs iespējama," teikts Somijas telekomunikāciju uzņēmuma otrdien izplatītajā paziņojumā presei. (CNN)

Ukrainas bēgļu skaits tiks sadalīts pašvaldībās proporcionāli tajās deklarēto iedzīvotāju skaitam, paredz otrdien, 12. aprīlī, Ministru kabinetā pieņemtie noteikumi par pašvaldībās izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu. https://www.delfi.lv/news/national/politics/ukrainas-beglus-vietvaras-sadalis-proporcionali-pasvaldibas-deklareto-iedzivotaju-skaitam.d?id=54238436

Lietuva bija viena no pirmajām valstīm, kas nāca palīgā Ukrainai, trešdien uzrunā Lietuvas Seimam sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. "Jūs bijāt vieni no pirmajiem, kuri nāca palīgā Ukrainai, un jūs arvien esat visvairāk norūpējušies par mieru un drošību Eiropā," videouzrunā no Kijevas teica Ukrainas prezidents. Zelenskis uzsvēra, ka ukraiņi ilgi atcerēsies lietuviešu pūliņus un sirsnību. (LETA)

Krievu iebrucēji Zaporižjas apgabalā meklē vīriešus iesaucamo vecumā un piespiež tos doties uz kara komisariātiem, savukārt ukraiņu policisti tiek iebiedēti ar draudiem viņu ģimenēm un piespiesti pievienoties tā dēvētajai tautas milicijai, paziņojusi Zaporižjas apgabala kara administrācija. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-karaspeks-zaporizjas-apgabala-megina-veikt-nelikumigu-mobilizaciju.d?id=54238932

Ukrainas austrumu Doneckas apgabala gubernators paziņojis, ka šajā teritorijā "kaujas turpinās visu dienu, katru dienu". Runājot ar britu raidsabiedrību BBC, Pavlo Kiriļenko sacīja, ka karadarbība ir īpaši intensīva pie demarkācijas līnijas, kas atdala Ukrainas valdības kontrolēto teritoriju no Krievijas spēku un Maskavas stutēto separātistu ieņemtā reģionu. Viņš sacīja, ka Ukrainas spēki reģionā ir pastiprinājušies ar Rietumvalstu nosūtīto militāro tehniku un ka jebkura palīdzība "šobrīd ir ļoti svarīga".

Krievijas prezidents Vladimirs Putins otrdien "Vostočnij" kosmodromā sacījis, ka Maskavas militārā operācija panāks savus "cēlos" mērķus. Viņš teicis apšaubāmu apgalvojumu, ka Krievijai neesot bijusi cita izvēle kā iesākt operāciju, lai aizstāvētu Krieviju, un ka cīņa pret Ukrainas spēkiem bijis tikai laika jautājums. Putins otrdien ieradies šajā kosmodromā, lai atzīmētu ikgadējo Krievijas kosmonautikas dienu. Vizītes ietvaros viņam plānota tikšanās arī ar Baltkrievijas autoritāro līderi Aleksandru Lukašenko. (The Guardian)

Zaporižjas apgabalā situācija kopš kara sākuma esot ļoti smaga — Krievijas karaspēks sistemātiski apšaudot pilsētas, bet okupētajās teritorijās izplatot propagandu pret ukraiņiem. Apgabala kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Staruhs sacījis, ka lielākajās pilsētās okupācijas spēki sākuši ieviest komandantūras, lai mobilizētu Ukrainas civiliedzīvotājus, esot apgrūtināta medicīnas iestāžu darbība un sistemātiski tiekot terorizēti iedzīvotāji. (UNIAN)

Vladimirs Putins nosūtījis gandrīz 100 000 ukraiņu bēgļu uz reģioniem Krievijas austrumos, liecina laikraksta "The Independent" rīcībā nonākuši dokumenti. Kremlis pagājušajā mēnesī pavēlēja 95 739 civiliedzīvotājus no Doneckas un Luhanskas apgabaliem pārvietot uz tādiem apgabaliem kā Sibīrija. Dokumentā, ko apskatījis "The Independent", Maskava paziņoja, ka tā "apstiprina" pilsoņu sadali. Jaunākais ziņojums publicēts pēc tam, kad ASV vēstniecība Kijivā paziņoja, ka Krievijas spēki izved no valsts tūkstošiem ukraiņu bērnu un tālāk tos ved uz Krieviju. (Sky News)

Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Malāra ziņoja, ka Ukraina pārbauda informāciju par Krievijas ķīmisko ieroču izmantošanu aplenktajā Mariupoles pilsētā. "Ir teorija, ka tā varētu būt fosfora munīcija," viņa televīzijā sacījusi. "Oficiālā informācija būs vēlāk." Krievijas Aizsardzības ministrija par apgalvojumiem nav sniegusi savus komentārus. (The Guardian)

NATO militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Robs Bauers norādījis, ka tādām valstīm kā Zviedrija un Somija ir suverēnās tiesības izlemt, vai tās vēlas pievienoties aliansei. Sarunā ar žurnālistiem Seulā Bauers sacīja, ka NATO nav izdarījusi spiedienu uz nevienu valsti pievienoties aliansei, raksta "Al Jazeera". Somija un Zviedrija apsverot pievienošanos NATO. Laikraksts "The Times" ziņojis, ka Somija un Zviedrija plāno pievienoties aliansei jau šovasar. Reaģējot uz šiem jaunumiem, Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs izteicies, ka "turpmāka alianses paplašināšanās, protams, neradīs lielāku stabilitāti Eiropas kontinentā".

Kopš kara sākuma Krievijas karaspēka uzbrukumos Ukrainā nogalināti vismaz 186 bērni un vēl vairāk nekā 344 guvuši dažādus ievainojumus, otrdien paziņojusi Ukrainas ģenerālprokuratūra. (LETA)

Krievijas karaspēka aplenkumā esošajā Mariupolē iebrucēji nogalinājuši vairāk nekā 10 000 civiliedzīvotāju, paziņojis pilsētas mērs Vadims Boičenko. https://www.delfi.lv/news/arzemes/mariupole-nogalinati-vairak-neka-10-000-cilveku-zino-pilsetas-mers.d?id=54237830

Ukrainas spēku atgūtajā Bučā sirmgalve izrāda to, kas palicis no viņas īpašuma - dzīvokļa daudzdzīvokļu namā – pēc Krievijas spēku raidīta artilērijas šāviņa tieša trāpījuma.

Okupantu zaudējumi kopš kara sākuma. https://twitter.com/DefenceU/status/1513764975269060610

Ukrainas premjerministra vietniece Irina Vereščuka sacīja, ka šodien ir panākta vienošanās par deviņiem humānās palīdzības koridoriem civiliedzīvotāju evakuācijai. (The Guardian)

Lielbritānijas bruņoto spēku ministrs Džeimss Hīpijs komentējis izskanējušo informāciju par iespējamu ķīmisko ieroču uzbrukumu Mariupolē. Viņš teica, ka Lielbritānijas valdība "nav varējusi pārbaudīt" šos ziņojumus, tomēr, ja tie izrādītos patiesi, "prezidentam Putinam būtu jāzina, ka tiktu apspriesti visi iespējamie risinājumi attiecībā uz to, kā Rietumi reaģētu". (Sky News)

Krievijas jaunākās invāzijas 48. dienā Dņepropetrovskas apgabalā piedzīvoti divi uzbrukumi Siņeļņikivskas apgabalam uz Zaporižjas un Doneckas apgabalu robežas, raksta Dņepropetrovskas apgabala priekšsēdētājs Mikola Lukašuks. Viena raķete trāpījusi vecā fermā, daļēji sagraujot ēkas, vēl cita – tukšā laukā. Abos triecienos cietušo nav. https://www.facebook.com/nbankr/posts/5315434645154031&show_text=true&width=500

Kijivas apgabalā pie Makarivas ukraiņu spēki uzgājuši okupantu nogalinātu ģimeni – divus gadus vecs bērns, pusaudze un trīs sievietes. Traģēdija notikusi jau marta vidū, paziņojis Kijivas apgabala policijas priekšnieks Andrejs Ņebitovs. (Babel)

Gaidāms, ka nākamā plašā Krievijas militārā ofensīva notiks Ukrainas austrumos. Uz šo reģionu okupanti jau sākuši pārvietot plašu skaitu savu spēku. Krievija, visticamāk, mēģinās pārņemt kontroli pār Mariupoles pilsētu pirms ieiešanas Doneckas apgabalā, paziņojuši Ukrainas bruņotie spēki. Ukrainas armija uzstāja, ka "Mariupoles aizsardzība turpinās", piebilstot, ka Ukrainas karavīri pēdējās diennakts laikā izjauca sešus Krievijas uzbrukumus Doneckā un Luhanskā. (The Guardian)

Krievijas okupācijas karaspēks tur gūstā apmēram 1700 Ukrainas militārpersonu un civilpersonu, paziņojusi Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka. (LETA)

Jaunākā izlūkošanas informācija par karu Ukrainā, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Cīņas Ukrainas austrumos pastiprināsies nākamo divu līdz trīs nedēļu laikā, Krievijai turpinot pārorientēt savus spēkus uz šo Ukrainas reģionu. Krievijas uzbrukumi joprojām ir vērsti pret ukraiņu pozīcijām netālu no Doneckas un Luhanskas, notiek cīņas ap Hersonu un Mikolajivu. kā arī konstatēts jauns mēģinājums virzīties uz Kramatorsku. Krievijas spēki turpina atkāpties no Baltkrievijas, lai pārdislocētos un varētu atbalstītu operācijas Ukrainas austrumos. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1513746649113403397

Vladimirs Putins šodien tiksies ar Baltkrievijas autoritāro līderi Aleksandru Lukašenko, lai pārrunātu situāciju Ukrainā un Rietumu sankcijas. (Sky News)

Ukraina pagaidām nesaņem nepieciešamo daudzumu ieroču, lai debloķētu Mariupoli un ātrāk izbeigtu karu, videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. (LETA)

Nākamā kara fāze Ukrainai būs "izšķiroša", norāda Rietumu amatpersonas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievija koncentrē desmitiem tūkstošu karavīru savai nākamajai ofensīvai Austrumukrainā. (BBC)

ASV Pentagona preses sekretārs Džons Kērbijs komentējis ziņas par iespējamu ķīmisko uzbrukumu Mariupolē. Viņš sacīja: "Mēs esam informēti par sociālo mediju ziņojumiem, kas apgalvo, ka Krievijas spēki izmantojuši ķīmisko munīciju Mariupolē, Ukrainā." "Šobrīd nevaram apstiprināt [ziņas par šādu ieroču izmantošanu] un turpināsim rūpīgi uzraudzīt situāciju." "Šie ziņojumi, ja tie ir patiesi, ir ļoti satraucoši un atspoguļo mūsu bažas par Krievijas iespējām Ukrainā izmantot dažādus masu nekārtību apkarošanas līdzekļus, tostarp asaru gāzi, kas sajaukta ar ķīmiskām vielām," turpināja Kērbijs. Lielbritānijas ārlietu ministre Liza Trasa tviterī piebilda: "Mēs steidzami strādājam ar partneriem, lai pārbaudītu detaļas [par iespējamo ķīmisko ieroču uzbrukumu Mariupolē]. Jebkāda šādu ieroču izmantošana būtu bezjūtīga šī konflikta eskalācija, un mēs sauksim Putinu un viņa režīmu pie atbildības." (Sky News)

Japāna otrdien ieviesa papildu sankcijas pret Krieviju, iesaldējot 398 Krievijas pilsoņu aktīvus. Šīs sankcijas vērstas arī pret Vladimira Putina meitām. (CNN)

Aptuveni 4,8 miljoni no 7,5 miljoniem Ukrainas bērnu kopš kara sākuma bijuši spiesti pārvietoties, ziņo ANO. (BBC)

Krievijas karaspēks ir lietojis ķīmisko ieroci pret militārpersonām un civiliedzīvotājiem Mariupolē, nometot to no bezpilota lidaparāta, pirmdien paziņoja bataljons "Azov", kas piedalās pilsētas aizstāvēšanā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/azov-krievija-lietojusi-kimisko-ieroci-mariupole.d?id=54237202

Labrīt cienījamie portāla "Delfi" lasītāji! Turpinām sekot visām ar karu Ukrainā saistītajām aktualitātēm teksta tiešraidē.