Četri pieauguši cilvēki un divus gadus veca meitenīte 1979. gada 10. septembra naktī no Rīgenas salas Vācijas Demokrātiskajā Republikā (VDR) ar paštaisītu katamarānu devās bīstamā ceļā uz Dāniju. Viņu mērķis bija aizbēgt no komunistiskās Austrumvācijas, kā dēļ jaunie cilvēki bija pat gatavi riskēt ar dzīvību. Bēgšanas mēģinājums nebija veiksmīgs – visi pieci vētrā Baltijas jūrā noslīka. Šī traģēdija bojāgājušo piederīgajiem joprojām rada daudz jautājumu – kāpēc viņi devās brāzmainajā jūrā, kā viņi gāja bojā un kas notika ar vienu no bēgļiem, kura mirstīgās atliekas tā arī netika atrastas.

Vācijas sabiedriskais medijs “MDR” augustā prezentēja dokumentālo filmu “Tod in der Ostsee” (“Nāve Baltijas jūrā”), kurā stāsta par Balceru ģimenes traģisko mēģinājumu aizbēgt no Austrumvācijas. Pamest VDR bija nolēmis 30 gadus vecais Ulfs Balcers, viņa 29 gadus vecā sieva Renāte, Ulfa 24 gadus vecais brālis Lucs un viņa 19 gadus vecā sieva Manuela. Kopā ar vecākiem bīstamajā braucienā devās arī Ulfa un Renātes divus gadus vecā meita Inese.

Intervijā “MDR” dokumentālajā filmā Renātes Balceras brālis Hanss Junolds atzīst, ka viņam joprojām nav skaidrs, kādēļ jaunie cilvēki tik riskantā veidā centās aizbēgt no VDR. “Visiem četriem bija labs darbs, viņiem bija auto, Ulfs gatavojās celt māju.