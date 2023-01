Draudi un vardarbība: politiķi min Ardernas atkāpšanās iemeslus

Kopš ceturtdien, 19. janvārī Džasinda Arderna atkāpās no Jaunzēlandes premjerministres amata, politiķi un politisko notikumu apskatnieki apgalvo, ka viņas lēmumu ietekmēja vardarbība un personiskie uzbrukumi, ziņo medijs "The Guardian".

Vardarbība vai draudi viņas ģimenei nav bijis izšķirošs faktors lēmumam pamest premjerministres amatu, ceturtdienas preses konferencē apgalvoja Arderna.

Savukārt Jaunzēlandes politiskie līderi un politisko notikumu apskatnieki vēsta, ka pastāvīgā kritika, vardarbība un personiskie uzbrukumi veicināja "izdegšanu". Dažas no šīm personām apgalvo, ka premjerministri "izlika no amata", tādējādi aicinot Jaunzēlandi pārskatīt tās politisko kultūru.

"Šī ir skumja diena politikai. Izcila līdere ir padzīta no amata pastāvīgas kritikas dēļ," komentēja viena no Maori partijas līderēm Debija Ngareva-Packera, atsaucoties uz Ardernas pārsteidzošo atkāpšanos no amata.

"Viņas ģimene pēdējo divu gadu laikā ir pārdzīvojusi neglītus uzbrukumus. Mēs to uzskatām par postošāko politikas formu, kādu esam redzējuši."

"Spiediens uz premjerministriem vienmēr ir liels, bet sociālo mediju laikmetā Džasinda ir saskārusies ar naidu un kritiku, kas manā pieredzē nav piedzīvots mūsu valstī. Mūsu sabiedrībai varētu būt noderīgi atskatīties, vai tā vēlas turpināt paciest pārmērīgo polarizāciju, kas padara politiku par pieaugoši neuzrunājošu karjeru," komentēja ekspremjere, Jaunzēlandes pirmā sieviete premjeres amatā Helēna Klārka.