Droni uzbrukuši Krievijas tankkuģim Kerčas šaurumā

Kerčas šaurumā piektdienas vakarā dronu uzbrukumā nodarīti bojājumi Krievijas tankkuģim "Sig", platformā "Telegram" ziņo laikraksts "The Moscow Times".

Tas vēsta, ka "Sig" bijis ceļā no Turcijas.

Savukārt "Telegram" kanāls "Ostorožno, novosti" publicējis audioierakstu, kurā dzirdamas tankkuģa jūrnieku sarunas.

Pēc apkalpes locekļu teiktā, kuģis turas uz ūdens, taču applūdusi tā mašīntelpa un tas nevar pats pārvietoties.

Vēlāk Krievijas oficiālā ziņu aģentūra TASS vēstīja, ka pie tankkuģa ieradušies divi velkoņi, lai to aizvilktu uz ostu, kā arī no Novorosijskas uz Kerčas šaurumu devusies glābēju grupa.

Pēc TASS ziņotā, degviela no tankkuģa neizplūstot.

And some were sure it was just hot air that Ukraine vowed to attack Russian warships and cargo navigation in the Black and the Azov seas.

