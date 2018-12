Dronu dēļ atcelti visi reisi Londonas Getvikas lidostā

Londonas Getvikas lidostā atcelti visi reisi, jo pie lidlauka redzēti divi bezpilota lidaparāti jeb droni, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Lidostas skrejceļš joprojām ir slēgts un policija meklē dronu vadītāju. Saseksas policijas pārstāvis norādījis, ka nekas neliecina, ka šis incidents ir saistīts ar terorismu.

Eiropas gaisa satiksmes pārvaldes grupa "Eurocontrol" paziņojusi, ka skrejceļš būs slēgts līdz pulksten 13:00 pēc Latvijas laika. Lidlauku slēdza trešdienas vakarā pēc tam, kad netālu no tā pamanīja divus dronus. Naktī uz ceturtdienu skrejceļu atkal atvēra, taču vēlāk droni tika pamanīti vēlreiz, tādēļ skrejceļš tika slēgts, vēsta britu medijs.

1/2 Thurs 09.15: All flights to and from Gatwick are suspended due to ongoing drone activity activity around the airport. Unfortunately, there are significant delays and cancellations to all flights today.