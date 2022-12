Dronu uzbrukumā aviobāzei Krievijā bojāti Tu-95 bumbvedēji

Krievijas Saratovas apgabala Engelsas aviobāzē, kur aizvadītajā naktī nogranduši sprādzieni, droni bojājuši divus stratēģisko bumbvedējus Tu-95, atsaucoties uz Krievijas medijiem un "Telegram" kanāliem, vēsta aģentūra UNIAN.

Sprādzieni aviobāzē atskanējuši naktī uz 5. decembri un Krievijas avoti vēsta, ka noticis dronu uzbrukums. Engelsas aviobāze atrodas vairāk nekā 800 kilometru attālumā no Ukrainas robežas.

Uzbrukumā bojājumus esot guvuši divi bumbvedēji Tu-95, kā arī ievainoti divi karavīri, liecina "Telegram" kanāla "Astra" ziņas. Savukārt kādā novērošanas kameras video redzams uzliesmojums lidostā.

