Dronu uzbrukumā Pleskavas lidlaukam sabojātas četras lidmašīnas

Krievijas Aizsardzības ministrija atvaira dronu uzbrukumu Pleskavas lidostai, kurā sabojātas četras lidmašīnas, trešdienas rītā paziņoja Pleskavas apgabala gubernators Mihails Vederņikovs.

"Es kopš incidenta sākuma personīgi atrodos uz vietas. Saskaņā ar provizorisku informāciju upuru nav. Postījumu mērogs tiek precizēts," rakstīja gubernators.



Krievijas ziņu aģentūra TASS, atsaucoties uz ārkārtas dienestiem, ziņoja, ka dronu uzbrukumā Pleskavas lidostai ir sabojātas četras smagā transporta lidmašīnas "Il-76". TASS arī ziņoja, ka ir slēgta gaisa telpa virs Maskavas Vnukovas lidostas.

Aculiecinieki vēstīja, ka otrdienas vakarā pulksten 23.40 Pleskavas lidostā nogranduši sprādzieni un izcēlies ugunsgrēks. Pleskavas iedzīvotāji rakstīja, ka no lidostas ir dzirdamas skaņas, kas līdzīgas automātu kārtām.

