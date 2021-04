Drošības draudu dēļ slēdz ASV Kapitolija ēku; viens bojāgājušais (plkst. 22:23)

ASV Kapitolija ēka un ielas tās apkārtē ir slēgtas, jo ar transporta līdzekli noticis iebrukums ēkas drošības barjerās, vēsta raidsabiedrība BBC.

Medijs "BBC", atsaucoties uz policijas vēstīto, norāda, ka uzbrucējs un divi cietušie Kapitolija drošības darbinieki nogādāti slimīcā. Pēcāk, kā vēsta BBC, "uzbrukums ASV Kapitolijai atņēma dzīvību vienam Kapitolija drošības uzraugam".

BBC raksta, ka aizdomās turamais pēc iebrukuma barjerā iznācis no transportlīdzekļa un vicinājies ar nazi, pēc kā policists viņu sašāvis. Aizdomās turamais jorprojām nav identificēts, taču viņš zaudēja dzīvību pēc policista šāviena.

Uzbrucēja transportlīdzeklis skāra barjeru tieši tur, kur ikdienā pārvietojas senatori un viņu darbinieki, raksta BBC.

Policijas pārstāvji preses konferencē pēc iebrukuma vēstīja, ka uzbrukums neliekoties saistīts ar terorismu.

Zemāk publicētajā video redzams, ka virs Kapitolija ēkas piezemējas helikopters. BBC raksta, ka divi cilvēki ar nestuvēm tika pārvietoti uz ātrās palīdzības mašīnām.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe