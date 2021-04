Drošības draudu dēļ slēdz ASV Kapitolijas ēku

ASV Kapitolija ēka un ielas tās apkārtē ir slēgtas, jo ar transporta līdzekli noticis iebrukums ēkas drošības barjerās, vēsta raidsabiedrības BBC.

Medijs "BBC", atsaucoties uz policijas vēstīto, norāda, ka uzbrucējs un divi cietušie drošības darbinieki nogādāti slimīcā.

BBC raksta, ka aizdomās turamais pēc iebrukuma drošības barjerā iznācis no transportlīdzekļa un vicinājies ar nazi, pēc kā policists viņu sašāvis.



Augstāk publicētajā video redzams transporta līdzekļa iebrukums. Video arī vēstīts, ka divi drošības darbinieki ir cietuši.

Uzbrucēja transportlīdzeklis skāra barikādi tieši tur, kur ikdienā uzturās senatori un viņu darbinieki, raksta BBC.

Saņemot ziņas par drošības draudiem, Kapitolijas ēku un apkārtējās Vašingtonas ielas slēdza.

Zemāk publicētajā video redzams, ka virs Kapitolijas ēkas piezemējas helikopters. BBC raksta, ka divi cilvēki ar nestuvēm tika pārvietoti uz ātrās palīdzības mašīnām.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe