Dubļainais apvidus Ukrainā apgrūtina militārās darbības, ziņo Lielbritānija

Tā kā lielākajā daļā Ukrainas teritorijas šobrīd ir mīksta zeme, dubļains apvidus, ļoti iespējams, palēnina abu karā iesaistīto pušu darbību, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona gan ziņo, ka Krievijas soctīklos, visticamāk, tiek pārspīlēta dubļu kopējā ietekme uz Ukrainas spēkiem, un tā ir daļa no informācijas operācijas, kuras mērķis ir paaugstināt Krievijas morāli un graut Ukrainas atbalstītājus, ņemot vērā gaidāma Kijivas pretuzbrukumu.

Sagaidāms, ka tuvāko nedēļu laikā zemes virsmas apstākļi uzlabosies. Mīnu radītie draudi, iespējams, joprojām ir svarīgāks faktors, kas ierobežo kaujinieku manevrus bezceļa apstākļos, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/7roj2tSGqf

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3DOdWH0iG8