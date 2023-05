Dzelzceļa līnijas bloķēšana Krimā traucēs ieroču piegādi okupantu flotei, ziņo Lielbritānija

18. maijā netālu no Simferopoles vilciens noskrēja no sliedēm, bloķējot vienīgo dzelzceļa līniju, caur kuru iekļūt Sevastopoles ostā, kas ir Krievijas Melnās jūras flotes (BSF) bāze, teikts jaunākajā paziņojumā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Okupētajā Krimā esošās Dzelzceļa iestādes paziņoja, ka šis incidents ir noticis "nepiederošu personu iejaukšanās rezultātā".

Krievija ātri veiks dzelzceļa līnijas remontu, taču incidents traucēs piegādes un, iespējams, arī ieroču, piemēram, spārnoto raķešu "Kalibr", piegādi BSF, norāda Lielbritānijas ministrija.

Jebkāda sabotāža šajā jutīgajā zonā vēl vairāk palielinās Kremļa bažas par tā spēju aizsargāt citu svarīgu infrastruktūru Krimā. Pussala saglabā būtisku psiholoģisko un loģistikas lomu, veicinot Krievijas karu Ukrainā, noslēgumā raksta britu izlūki.

