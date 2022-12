'Dzelzs dūre': kā Salvadora cenšas iznīcināt 'gangsteru paradīzi'

Pirms prezidenta Bukeles šogad uzsāktās cīņas pret organizēto noziedzību Salvadorā esot bijuši aptuveni 70 000 aktīvo gangsteru.

Lai gan noziedzīgās organizācijas ir sena problēma, efektīvs pretlīdzeklis tai joprojām nav atrasts. Šī gada pirmajā ceturksnī Salvadoru satricināja plašs slepkavību vilnis, kas kārtējo reizi atgādināja par traģisko drošības situāciju šajā valstī. Bukele nolēma ķerties pie drastiskām metodēm.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Salvadoras prezidents Najibs Bukele.

Marta izskaņā Bukele izsludināja ārkārtas stāvokli valstī pēc īpaši vardarbīgas nedēļas nogales, kuras laikā tika nogalināti 87 cilvēki, atgādina britu raidsabiedrība BBC. Kopš tā laika saskaņā ar ārkārtas pasākumiem atsevišķas konstitucionālās tiesības, piemēram, tiesības pulcēties, ir ierobežotas un drošības spēkiem ir dota lielāka rīcības brīvība veikt arestus. Palielināti arī sodi par dalību bandās.

Par vienu no spilgtākajiem piemēriem, kas raksturoja Salvadoras vēršanos pret bandām, kļuva Sojapango aplenkšana. Pilsēta bija zināma kā viens no gangsteru galvenajiem bāzes punktiem. Mēģinot izskaust bandu ietekmi tajā, Salvadoras valdība dislocēja 10 000 karavīru, kuri cita starpā bloķēja lielceļus, kas veda uz pilsētu, kā arī sistemātiski izķemmēja to – prasīja iedzīvotājiem uzrādīt personu apliecinošus dokumentus.

Savukārt oktobrī vairāk nekā 2000 karavīru un policistu aplenca un noslēdza Komasagvu, lai meklētu ielu bandu pārstāvjus, kas apsūdzēti slepkavībā. Bezpilota lidaparāti lidoja pār pilsētu, un visi, kas iebrauca pilsētā vai atstāja to, tika nopratināti vai pārmeklēti. Divu dienu laikā tika aizturēti aptuveni 50 aizdomās turētie, ziņo "Associated Press" (AP).

Politika, kas dēvēta par "mano dura" jeb "dzelzs dūri", nesusi panākumus: slepkavību skaits 6,5 miljonu cilvēku apdzīvotajā valstī ir samazinājies. Taču šai kampaņai ir arī ēnas puse...

Bažas par likuma varu



Astoņus mēnešus pēc tam, kad Bukele paziņoja par karu pret bandām, 2% valsts pieaugušo iedzīvotāju jeb aptuveni 100 000 cilvēku atrodas aiz restēm, ziņo CNN.

"Tagad jūs varat staigāt šeit un neredzēsit nevienu bandas locekli, bet es neiesaku to darīt, jo policija varētu jūs aizvest, jo īpaši tāpēc, ka jums ir tetovējumi," medijs "El Pais" citē 27 gadus vecu sievieti Evu. Viņa nāk no Lamonreālas apkaimes, kas vēsturiski bijusi viens no MS-13 bāzes punktiem. Jā, iedzīvotāji šobrīd tur mazāk baidās no gangsteriem, taču tagad bažas rada policijas un armijas darbības. "Šeit policijai un karavīriem ir absolūta vara. Viņi var aizvest jebkuru tikai tāpēc, ka viņš viņiem nepatīk. Viņi ir kļuvuši kā vēl viena banda," turpina Eva.

Cilvēktiesību organizācijas apgalvo, ka starp ārkārtas stāvokļa laikā arestētajiem ir bērni, kuriem nav nekādas saistības ar bandām. Kritizēts ticis arī represiju smagnējais raksturs, aktīvistu grupām sakot, ka pasākumi, kas ļauj policijai arestēt aizdomās turētos bez ordera, ir noveduši pie patvaļīgas aizturēšanas, raksta BBC.

"Amnesty International" paziņoja, ka ārkārtas stāvoklis ir "iznīcinājis tiesības uz aizstāvību, nevainīguma prezumpciju, efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli un piekļuvi neatkarīgam tiesnesim".

Saskaņā ar organizācijas "Human Rights Watch" (HRW) ziņojumu, kas publicēts 7. decembrī, Salvadorā ir notikuši plaši cilvēktiesību pārkāpumi. Vairāki pēdējā gada laikā veiktie aresti varētu būt balstīti uz apšaubāmiem pierādījumiem, piemēram, personas izskatu, izcelsmi vai "anonīmiem ziņojumiem un neapstiprinātiem apgalvojumiem sociālajos medijos", raksta HRW.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Salvadoras karavīri patrulē Sojapango ielās.

Bukeles atbalstītāji apgalvo, ka bandu vardarbība bija kļuvusi par tik nozīmīgu problēmu, ka valdībai vajadzēja rīkoties ļoti stingri un apņēmīgi.

Arī sabiedriskās domas aptaujas rāda, ka prezidenta lēmumi nav izpelnījušies pārāk plašu kritiku. "CID Gallup" oktobrī veiktajā aptaujā par 12 Latīņamerikas valstīm Bukeli atzinīgi vērtēja 86% aptaujāto, padarot viņu par populārāko līderi reģionā, neskatoties uz iespējamiem tiesību pārkāpumiem. Savukārt Centrālamerikas Universitātes (UCA) nesen veiktā aptauja, uz kuru atsaucas BBC, atklāja, ka 75,9% salvadoriešu uzskata, ka ārkārtas stāvokļa ieviešana ir pareizs solis.

Nākotne ir neskaidra



Slepkavību pieaugums martā, kas lika Bukelem ieviest ārkārtas stāvokli, esot bijis saistīts ar to, ka beidzis darboties slepens miera līgums starp noziedznieku grupām un valdību, raksta "El Pais". Prezidenta birojs šīs apsūdzības noliedzis.

Bukele gan nav pirmais Salvadoras prezidents, kas mēģinājis īstenot kampaņas pret gangsteriem. Kopš 2004. gada visas valdības ir mēģinājušas represēt vai risināt sarunas ar šīm grupām, taču ar būtiskiem panākumiem šie pūliņi nav vainagojušies. Dažkārt valdības politika pat novedusi pie situācijas pasliktināšanās.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Bukeles īstenotā politika ir viens no pašiem vērienīgākajiem mēģinājumiem neitralizēt bandu ietekmi valstī, taču joprojām ir ļoti daudz jautājumu par tās efektivitāti ilgtermiņā.

Eksperti saka, ka masveida arestu politika vai pastiprināta militarizācija ilgtermiņā ir maz devusi bandu problēmas risināšanai. Šī taktika var šķist pievilcīga valstu vadītājiem, "jo tie projicē spēka tēlu", aģentūrai "Axios" sacījis HRW Amerikas kontinenta asociētais direktors Sezars Munozs. Viņš apgalvo, ka ilgtspējīga stratēģija būtu noziedzīgo grupējumu likvidēšana, izmantojot pastiprinātu tiesu sistēmu un likumus, kas vērsti pret bandu ienākumu avotiem, pat ja rezultāti prasītu ilgāku laiku.